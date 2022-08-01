▲ 【HSBC滙豐業績】胡孟青：滙豐點解唔立刻派季息？「只是開期票」 明年派、股價就明年才見60元

HSBC滙豐 （00005） 預告2023年恢復派發季度股度，並表示2023年及2024年派息比率約50%，市場普遍認為有驚喜。不過，著名財經評論員「青姐」胡孟青接受本報訪問時卻認為，滙豐此舉只是「開期票」，市場視之為「久罕逢甘露」，故股價午後彈升，但她指「滙豐點解唔即刻派（季息），要等到明年先有；滙豐明年派息，（股價）就明年先見60元」。

滙豐上調回報目標 增派中期息至9美仙勝預期【下一頁】

「若你老細跟你說明年才升你職，今年不升職，你都會問點解。」

胡孟青表示，加息對銀行股的息差屬正面因素，相信市場對滙豐股價看法會轉為正面些，而且「有期票都好過無期票，俾個希望都好」。

她又指，滙豐上半年息差較預期理想，滙豐香港上半年稅前收入跌幅較預期少，亞洲表現亦較預好，「起碼有賣點」，但滙豐業績一向與宏觀經濟關聯度高，故未來不明朗因素仍多，但「只要盤數繼續靚，股東就會開心」。

相關文章：【HSBC滙豐】滙豐業績懶人包：明年恢復派季息 預測股息率7厘

相關文章：【HSBC滙豐業績】滙豐工商金融業務中期多賺約11%、仍是最大盈利來源 其餘業務利潤按年均見倒退

【石Sir一周前瞻及異動股】萬洲國際、吉利汽車、浙江世寶

編輯：陳韻妍