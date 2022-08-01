【植物肉市場】植物肉始終不及真肉口感？　美國麥當勞停賣植物肉漢堡

▲ 快餐連鎖巨頭麥當勞（McDonald's）近日表示結束植物肉漢堡「McPlant」的試賣計劃。

植物肉近年在餐飲業掀起熱潮，不過這股熱似乎正在逐漸降溫。快餐連鎖巨頭麥當勞（McDonald's）近日表示結束植物肉漢堡「McPlant」的試賣計劃，而麥當勞和Beyond Meat均未宣布，在任何其他門市與通路有相關的販售計劃。

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《CNBC》報道，速食業龍頭麥當勞於上年11月與Beyond Meat合作，首次在全美8家餐廳試賣植物肉漢堡「McPlant」，獲得不錯的反響後，今年2月更推廣到約600個門店。不過，麥當勞於28日結束了「McPlant」的試賣計劃。

據全球市場分析機構BTIG3月底發布的一項報告，麥當勞在美國將植物肉漢堡推廣至600間門市後，加州（California）與德州（Texas）兩大銷售地區的表現最為慘淡。

麥當勞的最初期望是一天賣出40至60個McPlant植物肉漢堡，但達拉斯（Dallas）與舊金山灣區（San Francisco Bay Area）較為熱鬧的門市，平均每日也只能賣出20個植物肉漢堡；位於德州東部的門市表現就更慘淡，平均每日僅賣出3至5個。

摩根大通分析師Ken Goldman在報告中表示，McPlant賣得不夠好，可能會放緩推廣至全美市場的普及計畫。

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責任編輯：李智美