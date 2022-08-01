華潤置地推出租金減免計劃 涉資最多25億人幣

在內地經營萬象城系列商場的華潤置地(01109)宣布，向經歷經營困難的租戶提供租金減免計劃，在今年內為期不超過6個月，初步估計租金減免總額介乎約22億至25億元人民幣，佔去年度收益約1％。集團指，在6月已落實部分租金減免安排，投資物業已確認減免租金金額約17.5億元人幣。受惠物業包括購物中心、寫字樓、體育中心以及其他商用物業。潤地全日收報32.35元跌1.5%。

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潤地另外公布6月營運數據，6月銷售金額約396.9億元人幣，總銷售建築面積約171.59萬平方米，分別按年增加2.5％及減少29％，權益銷售金額及銷售建築面積分別約296.3億元人幣及125.56萬平方米，分別按年增加21.9％及減少19.8％。集團指，今年上半年累計銷售金額約1,210.4億元人幣，總銷售建築面積約587.17萬平方米，分別按年減少26.6％及39％。至於上半年累計投資物業租金收入約80.9億元人幣，按年降低5.9％。

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