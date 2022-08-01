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【著數優惠】新地推「新地商場禮品卡」備5個預設面值　用恒生信用卡買禮品片可享最多660元折扣優惠

Hot Talk 14:00 2022/08/01

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【著數優惠】新地推「新地商場禮品卡」備5個預設面值　用恒生信用卡買禮品片可享最多660元折扣優惠

新鴻基地產 （00016） 推全新「新地商場禮品卡」，備有5個預設面值（200元 [僅供企業訂購及推廣之用]、500元、1,000元、5,000元及8,000元）適用範圍廣涵蓋新地旗下24家商場逾1,900間商舖。新地商場禮品卡分別採用五種寶石（粉紅摩根石、紅碧璽、黃托帕石、棗紅石榴石及祖母綠）作為底色，配以緞帶蝴蝶結圖案，讓送禮者猶如將寶石般珍貴的禮物送贈摯愛親朋。

新地禮品卡現於8家指定新地商場公開發售

禮品卡現於8家指定新地商場公開發售，包括觀塘APM、將軍澳東港城、北角匯、上水廣場、沙田新城市廣場、大埔超級城、屯門V City、元朗形點。機構/企業則可透過電郵：retailmarketing@shkp.com或電話：3766 6710直接向新地訂購，為員工及客戶送上最佳的禮物。
 
為慶祝禮品卡正式推出，新地商場聯乘恒生信用卡呈獻限時折扣優惠。即日起至8月31日，憑合資格恒生信用卡於指定新地商場購買新地商場禮品卡，即享高達660元折扣優惠，優惠名額有限，額滿即止。

優惠 購買新地商場禮品卡之金額 合資格恒生信用卡專享優惠價
1

HK$1,000 x 2張

（總值HK$2,000）

 HK$1,940 （即減HK$60）
2 HK$5,000 x 1張 HK$4,800 （即減HK$200）
3 HK$8,000 x 1張 HK$7,600 （即減HK$400）

新地租務部（商場市務及客戶關係）總經理馮翊琳表示，特意推出「新地商場禮品卡」，一方面滿足客人送禮所需，同時收卡人又能夠盡情選購心頭好。The Point會員憑新地商場禮品卡的合資格消費交易，即可賺取The Point積分及/或參與商場內的推廣活動。

相關文章：【Sky100】新地Sky100聯乘Nanoblock推天際線模型　包會展、鐘樓及文化中心等維港著名地標

相關文章：【電子消費券2022】滙豐PayMe為登記消費券計劃用戶加碼推出商戶優惠　包括HKTVmall、新地商場等優惠

編輯：陳韻妍

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