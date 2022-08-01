阿里巴巴9988失守90元關 可趁低吸納作長線部署？ 股市 13:25 2022/08/01 分享： 分享： 阿里巴巴 （09988） 遭美列入退市風險名單，今早股價急插，一度失守90元關，低見87.8元，現跌逾2%，報90.55元。獨立股評人譚智樂（Arnold）分析指，現價造淡阿里巴巴不值博，93元止蝕，只有5元空間，如可做長線部署，寧可3-4注長線分注吸納，用平均成本法及時間撼贏阿里巴巴，長線睇2-7年。足本分析→【按此】 *步入8月業績期 重溫《開市追揸沽》一覽滙豐、科技股績前策略* 責任編輯：何美澄 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 友邦1299策略跟進 股價破底可趁低吸納？ 今日 友邦1299策略跟進 股價破底可趁低吸納？ 比亞迪（01211）可造淡？汽車股造淡策略速睇 今日 比亞迪（01211）可造淡？汽車股造淡策略速睇 港股隨時再見3月低位？譚智樂：恒指如守不穩此水平要小心 今日 港股隨時再見3月低位？譚智樂：恒指如守不穩此水平要小心 滙豐005績前部署：績前可造淡？即睇造淡策略建議 今日 滙豐005績前部署：績前可造淡？即睇造淡策略建議 和記電訊215股價急插逾14% 派特別息落空、呢個價位宜止蝕？ 今日 和記電訊215股價急插逾14% 派特別息落空、呢個價位宜止蝕？ 你可能感興趣 友邦1299策略跟進 股價破底可趁低吸納？ 今日 14:13 友邦1299策略跟進 股價破底可趁低吸納？ 比亞迪（01211）可造淡？汽車股造淡策略速睇 今日 13:29 比亞迪（01211）可造淡？汽車股造淡策略速睇 港股隨時再見3月低位？譚智樂：恒指如守不穩此水平要小心 今日 12:53 港股隨時再見3月低位？譚智樂：恒指如守不穩此水平要小心 最新專欄文章 更多 比亞迪（01211）可造淡？汽車股造淡策略速睇 今日 比亞迪（01211）可造淡？汽車股造淡策略速睇 港股隨時再見3月低位？譚智樂：恒指如守不穩此水平要小心 今日 港股隨時再見3月低位？譚智樂：恒指如守不穩此水平要小心 滙豐005績前部署：績前可造淡？即睇造淡策略建議 今日 滙豐005績前部署：績前可造淡？即睇造淡策略建議 和記電訊215股價急插逾14% 派特別息落空、呢個價位宜止蝕？ 今日 和記電訊215股價急插逾14% 派特別息落空、呢個價位宜止蝕？ 收息股攻略：黃偉豪推介2隻高息股、教你1個條件揀收息股 2022/07/29 收息股攻略：黃偉豪推介2隻高息股、教你1個條件揀收息股 港股 投資推介 阿里巴巴－SW（09988） 低吸 止蝕 阿里巴巴