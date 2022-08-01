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【HSBC滙豐業績】滙豐工商金融業務中期多賺約11%、仍是最大盈利來源　其餘業務利潤按年均見倒退

股市 13:19 2022/08/01

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滙豐工商金融業務中期多賺約11%，仍是集團最大盈利來源。

滙豐HSBC （00005） 公佈次季及中期業績，上半年列賬基準除稅前利潤91.76億美元，按年跌15.3%。單計第二季，滙豐列賬基準除稅前利潤50.1億美元，按年跌約1%，按季增20.3。集團上半年淨利息收入按年升一成至144.51億美元，手續費收入按年跌9.1%至60.64億美元。

各業務分部方面，按上半年經調整稅前利潤計，並以去年同期為比較基礎，僅工商金融稅前利潤有增長，其餘業務分部稅前利潤全數倒退。

集團工商金融業務上半年稅前利潤35.78億美元，按年升11.4%，對集團整體盈利貢獻33.5%，仍是集團業務最大盈利來源。

滙豐增派中期息每股9美仙勝預期、擬明年復派季度股息 【下一頁】

至於財富管理及個人銀行業務，以及俗稱「炒房」的環球銀行及資本市業務，上半年分別貢獻集團稅前利潤約27%。當中，財富管理及個人銀行業務上半年稅前利潤29.46億美元，較去年同期倒退21.5%；環球銀行及資本市業務上半年稅前利潤亦跌一成，至28.79億美元。

另外，對集團盈利貢獻約12%的企業中心業務，上半年稅前利潤12.7億美元，按年跌7.8%。

集團指出，在市場影響下，財富管理業務收入比去年同期減少，但保險業務則表現出色。工商金融業務方面，經調整貿易服務收入較去年增加20%。上半年全線業務貸款結欠均告上升，顯示商機轉化保持强勁。

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記者：余倩敏

港股 個人銀行 滙豐控股（00005） 財富及資產管理

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