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【滙豐控股5】滙豐上半年稅前少賺15%仍勝預期 毎股派中期息9美仙

股樓投資 13:41 2022/08/01

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藍籌業績期揭幕，打頭陣的滙豐控股(00005)宣布，上半年列賬基準除稅前利潤按年跌15%⾄92億美元，反映預期信貸損失及其他信貸減值準備錄得提撥淨額，而2021年上半年則錄得撥回淨額。業績仍勝市場預期。期內，列賬基準收入微跌至252億美元，主要是貨幣換算的影響及20年上半年業務出售計劃的虧損所致。至1時半滙豐上升3.6%報51.2元。

期內亞洲續是最大利潤貢獻市場，當地基準除稅前利潤為63億美元，比重為68.7%，惟按年跌9%。滙豐亦派發毎股中期息9美仙。 普通股權⼀級資本比率為13.6%，較去年低下跌2.2個百分點。

【百勝9987】招證：下半年經營環境改善 百勝中國評級「中性」  詳情請看【下一頁

【青姐話】靜市何時了 指數落多少？

滙豐行政總裁祈耀年於業績報告表示，上半年的業績反映集團策略的持續效應，不但收入增長動力加強，成本亦受到嚴格控制。集團在擴展和改革滙豐業務方面取得的進展，意味集團在踏入當前利率周期之際享有強大優勢，有信心有形股本回報率自2023年起少可以達到12％，創出十年來最佳成績。因此，集團就2023和2024年提供更具體的的派息比率指引，派息率將約為50％，明白並體會股息對所有股東的重要性，因此希望盡快將股息恢復至新冠疫情前水平。集團亦擬於2023年恢復派發季度股息，但預料恢復季度派息的初期，首三季的股息會低於2019年底前每股0.1美元之過往季度股息水平。

【渣打業績】 渣打上半年稅前盈利勝預期 料下半年淨息差進一步擴闊 股價逆市企穩  詳情請看【下一頁

【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息

滙豐又表示，不大可能於2022年進一步回購股份，但於未來數年，預期可將超出執行策略所需的剩餘資本回饋給股東。出售法國零售銀行業務的預計虧損，料將於2022年下半年對集團的普通股權一級資本比率產生約30個基點影響。

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撰文 : 李尚毅

滙豐控股（00005） 港股

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