【疫市營商】居家喝酒需求大增　日本國產威士忌收購價兩年急升5成

▲ 日本近期出現了威士忌交易價格上漲的現象，收購價兩年急升5成。

日本近期出現了威士忌交易價格上漲的現象，收購價兩年急升5成。主要原因是品牌選擇多、可享受各種飲用方法的特點滿足了居家喝酒需求，甚至吸引了不喝酒而只收藏的消費者。

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根據《日經新聞》，日本威士忌人氣高漲的表現是，酒類企業從個人手中購買未開封的產品價格急漲。日本JOYLAB的數據顯示，三得利的「單一麥芽威士忌山崎」700毫升產品的收購單價，來到今年6月為1萬日圓（約592.50港元），比上年同期上漲2500日圓（約148.12港元），漲幅達33％。而2020年6月的單價僅為6500日圓（約385.12港元），兩年間大幅上漲了54％。

收藏門檻降低

威士忌原本是富裕階層的收藏品，不過由於新冠疫情下資金過剩，投機資金也流入該範疇。另一主要原因是，疫情下的居家飲酒消費需求，隨著社交平台上解説威士忌的影片增加而上升，JOYLAB社長太田圭亮表示，「門檻降低了，消費者更容易體驗到相關樂趣。」因此，愈來愈多普通消費者開始收藏威士忌。

銷售酒的大黑屋春日部店店長藤間友博也認為，「擁有日本威士忌並學習相關知識，逐漸成為社會地位的象徵，這股潮流跟集換式卡牌及運動鞋等的收集熱潮一樣。」並表示，疫下服務消費受到抑制，消費者無法通過旅遊等途徑滿足知識欲，便把來源轉向了商品。

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責任編輯：李智美