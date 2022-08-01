Chris Rock指被摑後照常翻工 無直接回應Will Smith道歉

新晉影帝韋史密夫在奧斯卡頒獎典禮上，掌摑主持Chris Rock風波未完。韋史密夫上周更拍片公開向Chris Rock致歉，後者登台表演時繼續利用事件開玩笑。Chris Rock表示，每個人都試圖成為受害者，但自己卻在被打後如常翻工，未直接回應韋史密夫的道歉。

Chris Rock獲贈「韋史密夫」山羊抽水 自嘲奧斯卡被摑 【下一頁】

韋史密夫（Will Simth）的道歉影片發布後，Chris Rock上周五（29日）在亞特蘭大（Atlanta）登台表演時表示，每個人都正試圖成為受害者。Chris Rock明顯不認同做法指，若每個人都聲稱自己是受害者，就會無人聆聽到真正受害者的聲音。但自己在被「Suge Smith」掌摑後，翌日繼續工作，因為需承擔家庭責任。

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外界分析指，「Suge Smith」一名並非Chris Rock口誤，而是刻意為之。他或在影射韋史密夫，和前唱片公司東主Marion "Suge" Knight一般。後者以其暴力性格聞名，更因駕駛導致他人死亡後逃逸被判入獄28年。Chris Rock其後更表示，任何以言語傷害他人的人一定未被人一拳揍在臉上。

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韋史密夫上周五於社交平台Instagram上載一段長達6分鐘的影片，他於影片中再次為在頒獎禮上情緒失控掌摑Chris Rock，向對方致歉。韋史密夫承認，自己的行為不能被接受，並指隨時準備好和對方談論事件。韋史密夫亦透露，事件發生不久後就已私底下聯絡Chris Rock，但對方回應指仍未準備好。

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責任編輯：李俊儀