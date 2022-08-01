【智能手機】中國第二季智能手機出貨量按年跌14%　榮耀市佔達19%首次登上榜首

▲ 中國第二季智能手機出貨量按年跌14% 榮耀市佔達19%首次登上榜首

調查機構Strategy Analytics表示，疫情累今年第二季中國智能手機出貨量按年跌14%至6770萬部，為2013年以來最差的第二季度。其中，榮耀的市場份額達19.4%，首次登上中國最大的智能手機廠商的寶座，而vivo及OPPO分別以18.8%及18%的市場份額緊隨其後，小米 （01810） 及蘋果（美：AAPL）則位列第四及第五，市佔為15.7%及15.4%。

Strategy Analytics指，經濟的逆風疊加新冠疫情的負面影響，重創了中國智能手機市場。由於安卓陣營的競爭加劇，各廠商在該季度的排名重新洗牌。榮耀在中國市場取代了華為並以19%的市場份額位居榜首，高於一年前的9%。這是榮耀自2021年與華為分家以來首次在國內市場佔據首位。

據調查，榮耀於第二季在中國智能手機出貨量為1310萬部，按年升93%，主因受惠於全面的產品組合和線上線下均衡的分銷渠道，相對健康的庫存狀況也幫助榮耀在該季度實現了穩定的業績增長。

vivo、OPPO、小米及蘋果iPhone上季的出貨量依次為1270萬部、1220萬部、1060萬部及1040萬部，分別按年跌36.2%、32.6%、18.5%及1%。

料全年中國智能手機出貨量按年跌一成

Strategy Analytics預計，全年中國智能手機出貨量按年跌10%至11%，疫情的負面影響及宏觀經濟逆風將持續至年底，料到明年第二季起將有所緩解。

榮耀在中國市場已取代華為，預計榮耀將在2022年下半年繼續保持在中國市場的強勁勢頭。蘋果市場表現將保持穩定，即將推出的iPhone 14系列將繼續保持健康的市場需求。

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編輯：袁諾曦