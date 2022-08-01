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【網絡封鎖】印尼封鎖PayPal、Yahoo等服務　稱確保民眾安全

科技 13:31 2022/08/01

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印尼政府落實網絡新規定，近日多間科企網絡服務均因此受影響。

印尼政府早前制定新法例，落實網絡新規定，惟近日多間科企網絡服務均因此受影響。據路透社報道，印尼通訊部基於「2020 MR5法令」，將尚未登記的網絡服務，包括提供線上交易及轉帳服務的PayPal，Yahoo線上服務，遊戲服務Steam，以及Epic Games Store，進行封鎖。

根據該法令，印尼政府要求私有電子系統服務提供者，必須按照規定，向印尼政府申請登記，否則會列為「非法」或「影響公眾秩序」對象，並有權將其封鎖。其他科企如Google、Meta、Amazon 等，均在最近幾日內，趕於期限前完成登記。

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印尼政府此舉引起不少當地用戶抗議，斥印尼政府限制人民使用網絡自由，不少人更以#BlokirKominfo 標籤在Twitter連署抗議。然而，印尼政府亦強調，該做法是為了確保民眾使用網絡的安全及權益。

責任編輯：張寶燕

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