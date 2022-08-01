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中國市場情緒轉好　最壞時期或將過

宏觀解讀 12:47 2022/08/01

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由於全球能源緊缺，以及供應鏈的持續中斷，限制經濟活動，全球經濟增長繼續放緩。我們認為，通脹問題仍然是各國央行和投資者關注的焦點。美國近年來極度寬鬆的貨幣政策及史無前例的財政刺激措施，恰逢壓抑的需求被釋放、嚴重的供應短缺問題，加上俄烏衝突帶來的能源和農產品短缺，形成一場通脹飈升的完美風暴。

抗通脹成當下最迫切的任務

聯儲局致力於推行其緊縮政策，希望進一步舒緩通脹壓力。可惜，供應問題仍未解決，而即使有經濟衰退風險，聯儲局仍可能繼續堅持緊縮政策以對抗通脹。

儘管宏觀背景疲弱，歐洲央行已宣佈計劃結束資產的購置，並開始進行加息； 日本央行則仍堅持其收益率曲線控制政策； 大部份新興市場央行繼續收緊政策以應對通脹加劇和貨幣疲弱。

中國市場情緒由負面轉向「新牛市」

中國嚴格的新冠疫情清零政策對本土經濟增長構成壓力。但近期隨著境內染疫人數逐步減少，封控措施有所放寬、入境旅客的隔離時間已減半。而首個國産抗新冠口服藥亦已附條件獲批上市，我們認為中國有望逐步重新開放。

政策方面，中國政府正在放寬貨幣、監管及信貸條件，有利於股市的反彈。中國人民銀行承諾維持貨幣政策寬鬆以協助經濟復甦，但強調將抱持謹慎求穩的態度。中國國家主席習近平最近表示將支持部分科技行業，似乎暗示將放寬由去年開始推行的監管措施。在幾個月內，在這些利好因素的影響下，市場情緒已由負面轉為正面。截至7月15日，股市已較4月份的低位上漲 12%。雖然中國仍處於重啟初期，但國內外的環境因素令我們相信，最壞的時期可能已經過去。

資產配置可適當提高高收益債券比例

儘管股票市場的估值在近期大跌後變得極具吸引，在面對更具挑戰性的盈利環境、增長放緩和更緊拙的財政狀況下，我們對股票市場仍然持著謹慎的態度。然而，在固定收益方面，鑑於高收益債券的收益率優勢，我們將適度提高高收益債券的配置。

責任編輯︰梁浩碩

*步入8月業績期   重溫《開市追揸沽》一覽滙豐、科技股績前策略*

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撰文 : 沈文婷 普徠仕亞太區多元資產解決方案策略師

欄名 : 多元資析

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