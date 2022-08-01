【HSBC滙豐業績】滙豐香港第二季稅前盈利按季升逾4成　信貸及減值損失勁升35倍

▲ 滙豐香港稅前利潤按季增43.5%，至14.67億美元。

滙豐HSBC （00005） 公佈次季及中期業績，滙豐香港業務次季未計預期信貸損失（ECL）及其他信貸減值費用的營運收入為37.34億美元，按季及按年分別升15.2%及1.8%；次季列賬基準稅前利潤14.67億美元，按季大增43.5%，惟按年倒退16%。

受惠全球利率上升，滙豐香港季內淨利息收入20.67億美元，按季及按年分別錄9%及15.2%升幅。然而，疫情衝擊分行銷售下，滙豐香港次季費用收入減至7.43億美元，按季及按年分別挫約8%及23.5%，抵銷了淨利息收入的增長。

另外，滙豐香港季內ECL與其他信貸減值共錄2.14億元，較首季的2.05億元略為擴大，與去年同期的600萬美元比較，更勁升約35倍。

亞洲仍是集團盈利貢獻最大市場

按地區劃分，上半年所有地區均錄得盈利。亞洲仍是集團整體盈利貢獻最大市場。截至6月底止半年度，錄63億美元盈利，按年跌約9%，佔集團整體上半年稅前利潤91.76億美元比重仍達68.7%，是集團利潤貢獻最大地區。單計滙豐香港，上半年賺24.89億元，佔集團期內稅前利潤比重約27%。

繼亞洲區後，歐洲及北美洲是集團最重要市場，上半年列賬基準稅前利潤分別是8.83億美元及8.58億美元，各自對集團整體利潤貢獻佔比約9%。集團指HSBC UK表現强勁，經調整利潤達到25億美元，較去年上半年上升15%。

集團表示，加強了亞洲財富管理產品及平台的實力，有助吸引大量新增投資資產淨額，並帶動亞洲保險業務的新造保 單價值較去年上半年增加41%。儘管香港的分行網絡曾因疫情限制措施而短暫局部關閉，集團仍然在這兩方面取得積極成果。

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記者：余倩敏