【英揆之爭】辛偉誠最後拉票 承諾7年内減2成入息稅率

英國保守黨黨魁選舉踏入最後的投票階段，15萬名保守黨黨員將會陸續收到郵寄選票。英國前財相辛偉誠作最後拉票，承諾一旦當選會在7年内將入息稅基本稅率下調兩成。辛偉誠更警告保守黨人，如投給對手兼現任外相卓慧思無疑是「自我破壞」。而現任財相查學禮則表態支持卓慧思。

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卓慧思（Liz Truss）於近期民調領先，而辛偉誠（Rishi Sunak）過往提出的減稅計劃較對手保守，似乎有意扭轉劣勢。

辛偉誠周日（7月31日）承諾一旦成功當選黨魁，將會在下屆國會任期完結前、最遲2029年底，將入息稅基本稅率由現時的20%下調至16%。

入息稅基本稅率減幅將達到兩成，辛偉誠形容為過去30年來入息稅率最大減幅。

《電訊報》指措施落實有助英國數百萬家庭交少兩成稅，按照英國平均薪金3.2萬英鎊（約30.6萬港元）計，每人平均可交少約777英鎊（約7,400港元）的稅。

辛偉誠過往曾批評，卓慧思作出的減稅等承諾為幻想經濟學（fantasy economics）。辛偉誠周日再次警告黨員謹慎對待一切無需艱難權衡的願景，不要進行「自我破壞之舉」（act of self-sabotage）。

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不過財政部首席秘書、卓慧思盟友克拉克（Simon Clarke）就反駁指，英國家庭面臨通脹危機等困境，根本等不起7年，但卓慧思上台後可在7周而非7年内減稅。

辛偉誠在選舉早期一直堅信降低通脹是當務之急，強調要等一段時間才可大幅減稅。不過卓慧思承諾今年減稅來刺激經濟增長，聲稱政府的財政預算可以負擔自己的減稅計劃，亦可能降低通脹。

查學禮（Nadhim Zahawi）周日於《電訊報》撰文支持卓慧思成為新一任黨魁，指卓慧思將推翻舊的經濟正統觀念，並以保守方式維持英國經濟。

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責任編輯：鄭錦玲