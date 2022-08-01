【分析｜中概股】阿里巴巴ADR難逃除牌？審計爭議可追溯至安然醜聞？　看清中概股審計監管風波6大風險和進展

阿里巴巴（美：BABA）上周發布2022年財政年度年報，美國證交會SEC於上周五（7月29日）宣布將阿里巴巴列入「預定除牌名單」，令阿里巴巴美股上周五大跌11%，阿里巴巴 （09988） 港股今早最多曾跌逾半成，最新跌幅收窄至不足2%。到底阿里巴巴是否難逃從美股除牌？3月至今，中概股除牌風險到底是增加或減少？

1. 阿里巴巴到底何時正式除牌？納入名單屬已知風險？

相比大部分中概股於3月被列入「預定除牌名單」，阿里巴巴在7月才被納入，不是因為阿里巴巴「被優待」，而僅僅是阿里巴巴財政年度與大部分中概股不同，才會有時間差別。阿里巴巴在年報也預先提及相關風險，可見納入名單是已知風險，也很大程度是為何阿里巴巴港股今早跌幅收窄的因素。

富瑞最新分析報告也指出，中國ADR退市的時間應該沒有變化，由於中概股連續3個年度，被美國證交會提名指出無法進行審計底稿查察，才需要除牌。阿里巴巴潛在除牌日期是2024年7月，距今兩年。

2. 中美審計爭議是甚麼？可以追至20年前安然醜聞？

美國早於2002年因應能源公司安然（Enron）會計造假，立例要求所有在美國上市的公司，必須接受當地審計監管機構－美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）檢查審計工作底稿，但長久以來中國視審計底稿為國家機密，兩地監管機構長久以來都未達共識。

中美關係近年轉差，以至2019年瑞幸咖啡醜聞，令中美審計議題升溫，民主共和兩黨通過《外國公司問責法案（HFCAA）》，明確外國公司已連續3個年度無法容許PCAOB查察，就須停牌。今年起，美國證交會多次向中概股發出「除牌警示」，3月更觸發中概股信心危機，令中國政府高層解說支持合資格企業境外上市。

3. 3月至今有何進展？

於今年年初，中美審計監管曾傳出好消息。4月2日，中國監管部門修訂境內企業境外上市的相關保密和檔案管理工作，刪除原有規定關於現場檢查應以中國監管機構為主進行，或者依賴中國監管機構檢查結果的表述，同時明確「境外監管機構」在中國境內調查取證或開展檢查可通過跨境監管合作機制。

不過，近一、兩個月，兩地監管機構未再公布明確討論方向和進展，雖然一度傳出內地考慮以資料敏感「三級制」來處理，但官方隨即否認。

7月份，SEC主席Gary Gensler曾稱，中美必須快速達成協議，「我現在真的不知道，要看中國政府做什麼選擇」。目前，被SEC點名的中概股已逾100家。

4. 回香港兩手準備？第二上市仍有香港除牌風險？

中概股回流目前以「第二上市」為主，而第二上市顧名思義代表公司已有「第一上市地」，在「第二上市地」可享較多上市規則豁免，若公司失去第一上市地位，第二上市地位也自然失去。

因此，隨中概股除牌風險升溫，更多股份考慮「主要上市」，而且在香港主要上市才有資格被納入港股通名單，增強流通性。

5. 單靠香港足不足夠？

香港雖然是全球主要股市所在地之一，但與美國市場相比，香港資本市場深度仍然不足，印花稅等結構增加化交易阻力。以阿里巴巴上半年日均交易計，港股成交只有7億美元，美股成交就有32億美元，相差足足4倍。

換言之，一旦中概股交投量必然減少，而且部分投資機構只獲授權在美股市場交易，特別是部分長線資金，令中概股估值進一步下調。

因此，阿里巴巴多次強調力爭保留美國、香港上市地位，從無淡化對美股市場地位的重視。

6. 中概股談判破裂，中美俱傷？

中國、美國是全球最大經濟體，美國資本市場是全球最流通的市場，上市公司、投資者來自世界各地。中概股上市可受惠於環球資本、流通量世界第一，美國華爾街大行受惠於向中概股提供服務。

一旦中概股全數從美股除牌，中概股將面對前一常見問題的難處。中國企業一直是全球IPO交易的主要來源之一，中概股難在美股立足，美國金融服務界也會失去大量IPO、上市後再融資交易機會。

正正因為中概股除牌屬兩敗俱傷，市場目前仍視保留上市地位為基本預測，但除牌風險因應時日過去而提高。

不過，也許雙方都明白除牌會巨挫對方，令兩地監管機構更想堅守自訂原則，更難達成共識。

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編輯：麥德銘