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【美股開市】衰退憂慮持續　油價急插5%　美股跌121點　日圓避險升1%（不斷更新）

股市 21:35 2022/08/01

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美股動態不斷更新

美國衰退憂慮持續，油價急瀉5%，美滙指數回軟，跌0.5%至105.43，，日圓再急升1%，美股偏軟，道指跌121點，報32722點，納指跌0.6%。

地緣危機憂慮升溫，根據CNN報道，美國官員及台灣當局宣布，美國國會眾議院院長佩洛西預期將到台灣，市場觀望局勢進展。

美國將會公布7月製造業PMI終值，以及7月ISM製造業指數。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】聚焦英倫銀行議息結果　料加息0.5厘　美7月非農就業數據周五出爐（隨表）

即市走勢︰

【21：30】道指跌121點，納指跌0.6%，標指跌26點。

【19：21】道指期貨微升5點，納指期貨跌近0.1%，標指期貨跌4點。

【12：21】道指期貨跌146點，報32679點；標指期貨跌18點，報4115點；納指期貨跌49點或0.4%，報12922點。

【11：52】【經濟衰退】高盛：未來12個月澳洲有四分一機會陷經濟衰退

【08：32】【GOOG】Google CEO︰員工須提高生產力及專注力　應對不確定經濟環境

【07：30】美股上周五上揚，美國6月PCE物價指數按年升6.8%創40年最高，符預期，核心PCE物價指數按年升4.8%，高過預期4.7%，美債息午後急回，10年期債息跌至2.65厘，美滙指數跌0.5%至105.82，利好股市反彈， 蘋果與亞馬遜季績強勁，推動科技股攀升。道指漲315點，漲幅為0.97%，報32845點；納指漲228點，漲幅為1.88%，報12390點；標普500指數漲57點，漲幅為1.42%，報4130點。全個星期計， 道指累升3%，納指及標指則累升4%。

即睇美股收市︰

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【開市追揸沽】步入8月業績期 滙控、科技股績前策略一覽

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

美股 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 港股

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