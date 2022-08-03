【美股開市】多項經濟數據勝預期　納指升1.5%　尚乘數科高位急跌4成穿1000美元（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美國7月ISM非製造業PMI遠勝預期，6月工廠訂單按月升2%，同樣較預期升好，更創今年1月以來新高，加上7月標普全球美國服務業PMI終值勝市場預期，受數據刺激下，美股走勢持續向上，道指升177點，報32574點；標指升30點，報4121點；納指升171點或1.4%，報12520點。

油組及盟友開會，僅決定每日增產10萬桶，刺激油價上升，布蘭特期油重上100美元水平，期後走勢反覆。

尚乘數科（美：HKD）一度高見2000美元，市值曾突破3,700億美元，惟升至高位後急跌，現報990美元，跌41%。

【國際油價】OPEC+提議9月每日僅增產10萬桶 油價即彈

【儲局官員】美元拆息又升 港息勢添壓 3個月LIBOR創金融海嘯後高位 布拉德再放鷹料美息年底見3.75至4厘

【美股焦點】百勝餐飲Yum Brands次季經調整盈利遜預期 KFC及Pizzahut受累內地疫情同店銷售下跌

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即市走勢︰

【22：45】道指升177點，報32574點；標指升30點，報4121點；納指升171點或1.4%，報12520點

【22：28】【美國經濟數據】美國7月ISM非製造業PMI勝預期 6月工廠訂單創半年高

【21：38】尚乘數科（美：HKD）續升，現報2000美元，升19.1%，市值突破3,700億美元。

【21：33】道指升177點，報32573點；標指升27點，報4119點；納指升124點或1%，報12473點。

【21：05】道指期貨升187點，報32552點；標指期貨升27點，報4120點；納指期貨升85點或0.7%，報13009點。

【12：46】【美股焦點】網路券商Robinhood宣布裁員23%

【12：19】道指期貨升94點，報32459點；標指期貨升8點，報4102點；納指期貨升15點或0.1%，報12939點。

【11：41】【芯片大戰】美國據報擬禁止中國獲得先進芯片設計軟件

【11：40】【財富管理】花旗計劃為新的財富部門招聘500人 目標客群為潛在高淨值專業人士

【11：26】【港產美股】尚乘數科HKD市值驚見37,000億港元、一度成全球9大市值公司 分析：公允值最多僅30多美元

【10：23】【美股焦點】美國遊戲軟件開發商Unity據報擬分拆中國業務 以符合中國數據監管要求及業務擴張

【08：52】【美企業績】Starbucks 星巴克季績表現勝預期 內地同店銷售跌44%

【08：43】【美企業績】Airbnb次季扭虧為盈 推20億美元回購計劃、惟盤後挫8%

【08：17】【美企業績】AMD季績雖勝預期惟展望未見明朗 股價盤後跌近7%

【08：09】【美企業績】PayPal推150億美元回購 另Elliott持股總值20億美元成為最大股東之一 盤後急彈11%

【07：55】【儲局官員】官員鷹派言論打散明年減息預期 美債息率飈升

==以下8月2日（周二）股市==

台海局勢緊張，中國外交部強烈譴責美國眾議院議長佩洛西竄訪中國台灣地區，解放軍在台島周邊開展一系列軍事演訓。市場觀望台海局勢，美股反覆偏軟。

即睇美股收市：

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道指收市跌402點，報32396點；標指跌27點，報4091點；納指跌20點或0.16%，報12348點。美滙指數回升0.8%，報106.29；美10年債息報2.761厘。

美國6月JOLTS職位空缺1069.8萬，較市場預期1100萬為少，前值修正為1125.4萬。

美國芝加哥聯儲銀行行長埃文斯認為，聯儲局在9月份加息50個基點將是合理的，但加息75個基點也無可厚非，並且希望9月份FOMC貨幣政策會議之後，加息25個基點仍將是合理的。

美國克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特表示，美國就業市場目前非常健康，沒有出現勞動力市場下滑問題，相信美國並沒有陷入經濟衰退，不過， 她指2022年經濟增速將低於趨勢水平，有必要讓物價漲勢降溫。

另一方面，澳洲聯儲昨宣布加息0.5厘，符合市場預期。最新聲明預期今年內通脹見頂，明年CPI將略高於4%。

即市走勢︰

【01：35】美股三大股指再度轉跌，道指跌約0.7%。特斯拉升幅收窄至1.5%，此前曾漲3.5%；福特汽車跌約1%。

【01：12】美股三大指數漲跌不一， 道指跌68點或0.2%，報32729點，收復早段跌375點大部分失地；納指升107點或0.87%，報12476點；標指升0.5%，報4139點。

【01：07】布蘭特期油漲幅達2%，現報102.18美元；紐約期油漲2.25%，報96.19美元。

【00：57】紐約期油漲幅擴大至2%，現報95.84美元。布蘭特期油漲逾1.9%，現報101.96美元。

【00：40】納指漲幅擴大至超過1%，熱門科技股中，Uber漲17.1%，Lyft漲15.4%，Pinterest漲12.8%，Palantir漲7.2%，特斯拉漲3.3%，英偉達漲2.5%，亞馬遜、Meta、台積電、高通、谷歌A、美光科技均漲超1.0%，英特爾則跌超1.2%。

【00：38】美股AI概念股走強，Upstart（美：UPST）漲超10%，Palantir（美：PLTR）漲近7%，C3.ai（美：AI）、圖森未來（美：TSP）漲近4%。

【00：17】美股半導體板塊多數走高，安森美半導體（美：ON）漲超4%，AMD（美：AMD）漲近3%，英偉達（美：NVDA）漲1.27%，台積電（美：TSM）漲超1%。

【00：03】美國3年期債息漲15個基點，報2.95厘。

【23：53】美國10年期債息升至2.674厘，漲10個基點。

【23：45】歐股收市普遍下跌，英股收跌0.06%，法股收跌0.42%，德股收跌0.23%，泛歐STOXX 600指數收跌0.32%

【23：00】道指跌幅收窄至170點，報32628點；標指跌2點，報4116點；納指升25點或0.2%，報12393點。

【22：20】道指跌幅擴大至304點，報32493點；標指跌26點，報4092點；納指跌58點或0.5%，報12311點。

【21：30】道指跌176點，報32621點；標指跌16點，報4101點；納指跌83點或0.7%，報12285點。

【20：10】【美股業績】Uber第二季收入超預期、首次轉錄現金淨流入 盤前升逾10%

【16：41】【美股業績】英國石油第二季淨利潤按年升2倍 盤前升逾3%

【16：16】【AMTD】尚乘數科周一飆85%、半個月升94倍後市值超滙豐 公司：密切關注任何不尋常交易活動

【16：10】道指期貨跌113點，報32654點；標指期貨跌21點，報4099點；納指期貨跌81點或0.6%，報12881點。

【14：51】【法拉第未來】賈躍亭控制的FF Top擬為Faraday Future尋6億美元投資 上周傳出延期生產FF91

【12：43】道指期貨跌100點，報32667點；標指期貨跌18點，報4102點；納指期貨跌60點或0.5%，報12902點。

【12：41】【中美金融戰】據報新濠博亞擬將總部遷至澳門 避開美國退市風險

【12：39】【澳洲加息】澳洲加息0.5厘符預期 連續3個月加息0.5厘

【11：33】【美企業績】Pinterest次季業績略遜預期 靠Elliott成最大單一股東沖喜、盤後股價大彈兩成

【11：28】【中美金融戰】PCAOB主席︰不接受中概股審計查察設限、除牌後都有權追查

【11：16】【台海局勢】佩洛西盛傳周二晚抵台灣、中國海事局：渤海濰坊港今實彈射擊 投資界：勢深化股市壓力惟影響短暫

【08：09】【裁員潮】甲骨文據報已開始在美國裁員 此前報道指考慮全球裁員數千人

【08：02】【芯片大戰】美國據報擬對中國記憶晶片製造商設出口限制 長江儲存成最大目標

【開市追揸沽】步入8月業績期 科技股績前策略一覽

==以下8月1日（周一）股市==

美製造業續萎縮，衰退憂慮持續，加上OPEC+會議前，油價曾急瀉逾6%，美滙指數回落，美股反覆偏軟。道指收市跌46點，報32798點；標指跌11點，報4118點；納指跌21點或0.18%，報12368點。歐股偏軟，收市跌0.19%，銀行板塊上揚。

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地緣危機憂慮升溫，根據CNN報道，美國官員及台灣當局消息稱，美國國會眾議院院長佩洛西預期將到台灣，市場觀望台海局勢。

白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）周一稱，美方保證華府對台政策沒有改變，但北京正在加強台島附近軍事活動，解放軍或越過台海中線，軍機大規模空中進入台灣防空識別區。

美國供應管理協會（ISM）7月製造業指數為52.8，連續兩個月萎縮，跌至逾兩年低位。

國際評級機構穆迪預計聯儲局將在即將召開的幾次FOMC會議上，繼續前置加息，又預計儲局將在年底前將聯邦基金利率上調至3.5厘至3.75厘區間，並在2023年3月前將利率上調至4厘以上。該行預計美國實際GDP今年增長2.1%，2023年增長1.3%。

另方面，穆迪預計2022年歐元區的實際GDP將增長2.2%，2023年將增長0.9%，均低於5月份預測的2.5%和2.3%，並且由於受到俄羅斯天然氣供應中斷的影響，在歐洲國家有敞口的銀行將面臨資產質量下降，貸款減值增加的問題。而在歐洲央行將在即將召開的多次會議中，預期歐央採取強硬的貨幣政策。

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】聚焦英倫銀行議息結果 料加息0.5厘 美7月非農就業數據周五出爐（隨表）

即市走勢︰

【01：17】道指升27點，報32872點，此前早段曾跌逾200點；納指升6點；標指跌6點。

【01：02】摩根大通預計布蘭特期油2022年下半年的價格低點為100美元，2023年價格高位為90美元；該行石油策略師指，經濟衰退的風險尚未反映在石油市場上，而且衰退風險正在增加。

【00：28】美股騰訊概念股走低，Boss直聘（美：BZ）跌超7%，騰訊音樂（美：TME）跌近7%，嗶哩嗶哩（美：BILI）跌近6%，塗鴉智能（美：TUYA）跌近5%。

【00：19】消息稱雅詩蘭黛集團正洽談收購Tom Ford， 交易價值或逾30億美元

據知情人士透露，雅詩蘭黛（EL.N）正洽談收購奢侈品牌Tom Ford，交易價值或逾30億美元，有望成為該集團史上最大一筆收購。雅詩蘭黛市場價值接近1000億美元，有足夠的資金進行這樣的交易。知情人士表示，目前還不能保證雙方會達成協議；雅詩蘭黛並不是Tom Ford的唯一競購者。

【23：54】波音（美：BA）股價上漲7.3%，創14周新高，報171美元，此前獲美國聯邦航空管理局批准恢復交付787夢幻客機

【23：45】歐股收市下跌，英股收跌0.13%，法股收跌0.18%，德股收跌0.03%，泛歐STOXX 600指數跌0.19%

【22：15】美股轉升，道指升41點，納指升0.5%

【21：30】道指跌121點，納指跌0.6%，標指跌26點。

【19：21】道指期貨微升5點，納指期貨跌近0.1%，標指期貨跌4點。

【12：21】道指期貨跌146點，報32679點；標指期貨跌18點，報4115點；納指期貨跌49點或0.4%，報12922點。

【11：52】【經濟衰退】高盛：未來12個月澳洲有四分一機會陷經濟衰退

【08：32】【GOOG】Google CEO︰員工須提高生產力及專注力 應對不確定經濟環境

【07：30】美股上周五上揚，美國6月PCE物價指數按年升6.8%創40年最高，符預期，核心PCE物價指數按年升4.8%，高過預期4.7%，美債息午後急回，10年期債息跌至2.65厘，美滙指數跌0.5%至105.82，利好股市反彈， 蘋果與亞馬遜季績強勁，推動科技股攀升。道指漲315點，漲幅為0.97%，報32845點；納指漲228點，漲幅為1.88%，報12390點；標普500指數漲57點，漲幅為1.42%，報4130點。全個星期計， 道指累升3%，納指及標指則累升4%。

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責任編輯︰梁浩碩