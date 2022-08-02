【美股市況】油價急插5%　美股靠穩　日圓避險升1%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美國衰退憂慮持續，加上OPEC+會議前，油價急瀉5%，紐約期油報93.68美元，美滙指數回軟，跌0.5%至105.43，，日圓再急升1%，美股轉升，道指升41點，納指升0.5%。

地緣危機憂慮升溫，根據CNN報道，美國官員及台灣當局宣布，美國國會眾議院院長佩洛西預期將到台灣，市場觀望局勢進展。

國際評級機構穆迪預計美國聯儲局將在即將召開的幾次FOMC會議上，繼續前置加息，又預計儲局將在年底前將聯邦基金利率上調至3.5厘至3.75厘區間，並在2023年3月前將利率上調至4厘以上。該行預計美國實際GDP今年增長2.1%，2023年增長1.3%。

另方面，穆迪預計2022年歐元區的實際GDP將增長2.2%，2023年將增長0.9%，均低於5月份預測的2.5%和2.3%，並且由於受到俄羅斯天然氣供應中斷的影響，在歐洲國家有敞口的銀行將面臨資產質量下降，貸款減值增加的問題。而在歐洲央行將在即將召開的多次會議中，預期歐央採取強硬的貨幣政策路綫。

美國7月ISM製造業指數為52.8，創2020年6月以來新低，但較市場預期52為高，前值為53。

美國7月製造業PMI終值為52.2，略低於市場預期52.3，前值為52.3。

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】聚焦英倫銀行議息結果 料加息0.5厘 美7月非農就業數據周五出爐（隨表）

即市走勢︰

【00：28】美股騰訊概念股走低，Boss直聘(美：BZ)跌超7%，騰訊音樂(美：TME)跌近7%，嗶哩嗶哩(美：BILI)跌近6%，塗鴉智能(美：TUYA)跌近5%。

【00：19】消息稱雅詩蘭黛集團正洽談收購Tom Ford， 交易價值或逾30億美元

據知情人士透露，雅詩蘭黛(EL.N)正洽談收購奢侈品牌Tom Ford，交易價值或逾30億美元，有望成為該集團史上最大一筆收購。雅詩蘭黛市場價值接近1000億美元，有足夠的資金進行這樣的交易。知情人士表示，目前還不能保證雙方會達成協議；雅詩蘭黛並不是Tom Ford的唯一競購者。

【23：54】波音(美：BA)股價上漲7.3%，創14周新高，報171美元，此前獲美國聯邦航空管理局批准恢復交付787夢幻客機

【23：45】歐股收市下跌，英股收跌0.13%，法股收跌0.18%，德股收跌0.03%，泛歐STOXX 600指數跌0.19%

【22：15】美股轉升，道指升41點，納指升0.5%

【21：30】道指跌121點，納指跌0.6%，標指跌26點。

【19：21】道指期貨微升5點，納指期貨跌近0.1%，標指期貨跌4點。

【12：21】道指期貨跌146點，報32679點；標指期貨跌18點，報4115點；納指期貨跌49點或0.4%，報12922點。

【11：52】【經濟衰退】高盛：未來12個月澳洲有四分一機會陷經濟衰退

【08：32】【GOOG】Google CEO︰員工須提高生產力及專注力 應對不確定經濟環境

【07：30】美股上周五上揚，美國6月PCE物價指數按年升6.8%創40年最高，符預期，核心PCE物價指數按年升4.8%，高過預期4.7%，美債息午後急回，10年期債息跌至2.65厘，美滙指數跌0.5%至105.82，利好股市反彈， 蘋果與亞馬遜季績強勁，推動科技股攀升。道指漲315點，漲幅為0.97%，報32845點；納指漲228點，漲幅為1.88%，報12390點；標普500指數漲57點，漲幅為1.42%，報4130點。全個星期計， 道指累升3%，納指及標指則累升4%。

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【開市追揸沽】步入8月業績期 滙控、科技股績前策略一覽

責任編輯︰梁浩碩