【美股市況】就業數據遠超預期　道指中段跌44點、9月加息0.75厘機率急增至近7成（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美國7月份非農就業職位增加52.8萬個，遠高於預期25萬個增幅，亦高於37.2萬個的前值。就業數據大勝預期，令市場對美國加息憂慮再升溫。據芝商所（CME）利率期貨市場最新交易分析，目前市場預期9月美國加息0.75厘機率升至65.5%，加息0.5厘機率減至34.5%，兩者機率一日間互換。

美股期貨在數據公布升隨即由升轉跌，三大指數開市後走弱，道指最多跌237點，現跌44點，報32682點；標指跌16點，報4135點；納指跌98點或0.8%，報12621點。

富國銀行分析師表示，7月非農報告料為聯儲局提供信心以積極對抗通脹；目前看來，聯儲局可能在9月加息至少50個基點，如果未來兩份通脹報告顯示通脹沒有下降的跡象，儲局可能還會再加息75個基點。目前，經濟數據傳遞出的信息喜憂參半，炙手可熱的就業數據似乎愈來愈與其他數據不相符。換句話說，每月超過50萬個就業崗位的增長和不斷下降的失業率是難以忽視的，該行認為這些數據將給美聯儲提供信心，以積極推進對抗通脹。

白宮經濟顧問Boushey表示，就業崗位一直在持續增加，但增速正在放緩。

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即市走勢︰

【00：32】美股太空概念股齊挫，Astra Space(美：ASTR)跌逾18%，維珍銀河(美：SPCE)跌逾15%，維珍軌道(美：VORB)跌近6%，RocketLab(美：RKLB)跌逾3%。

【00：20】AMC院線(美：AMC)反彈，現漲逾5%，盤初曾跌超11%。

【00：08】全球血液療法公司（GBT, Global Blood Therapeutics）恢復交易，漲幅擴大至46%。此前有報道稱，輝瑞洽談以大約50億美元收購該公司。

【23：51】美國10年期債息漲逾17個基點，刷新即市高位2.8673厘。

【23：43】中概股智富融資（MEGL）臨時停牌，即市漲幅1150%，現報50美元。

【23：38】加拿大蒙特利爾銀行：預計加拿大央行將繼續加息，但可能不及此前激進

蒙特利爾銀行首席經濟學家Douglas Porter表示，加拿大就業市場顯然正在失去動力，7月疲弱就業數據凸顯兼職和全職工作減少，以及私營和公共部門的疲弱，而6月就業人數下降完全是因為個體經營者減少。勞動參與率的下行趨勢值得密切關注，勞動力市場或進一步收緊。對於加拿大央行可得出的結論是，盡管經濟增長明顯降溫，但形勢依然吃緊，工資水平也在上升，這符合9月份會議再次加息的預期，但加息幅度可能不及7月份的50個基點

【23：10】道指現跌44點，報32682點；標指跌16點，報4135點；納指跌98點或0.8%，報12621點。

【23：09】瑞銀：能源領域存在大量投資機會，預計年底前布蘭特原油價格將走高。

【22：45】道指跌幅繼續收窄，現跌26點，報32700點；標指跌9點，報4142點；納指跌45點或0.4%，報12675點。

【22：00】道指跌幅收窄至88點，報32638點；標指跌22點，報4129點；納指跌127點或1%，報12593點。

【21：30】道指開市跌227點，報32499點；標指跌40點，報4111點；納指跌155點或1.2%，報12565點。

【20：55】據芝商所（CME）利率期貨市場最新交易分析，目前市場預期9月美國加息0.75厘機率升至65.5%，美國加息0.5厘機率減至34.5%

【20：35】【美國經濟數據】美國7月非農就業職位增52.8萬、超預期逾倍 7月失業率較市場預期低

【20：20】美股公布經濟數據前，道指期貨升75點，報32755點；標指期貨升5點，報4157點；納指期貨升3點或不足0.1%，報13330點。

【14：12】【裁員潮】瑞信據指考慮全球裁員數千人 涉大中華區約10名銀行家

【12：08】道指期貨升92點，報32773點；標指期貨升11點，報4163點；納指期貨升44點或0.3%，報13371點。

【11：42】【美股焦點】華納兄弟推全新戰略計劃 擬重置「DC電影宇宙」、向Marvel宣戰

【11：15】【沽注一擲原型】Michael Burry再發神秘推文 警告愚蠢的市場再次上演

【09：48】【經濟衰退】全球芯片銷售持續放緩 經濟衰退的一個信號？

【09：22】【中概股】抖音否認收購每日優鮮 每日優鮮昨大升五成

【08：13】【美企業績】迷因股AMC計劃以優先股派發股息 股價盤後挫一成

【08：01】【TSLA】Tesla股東會通過股票1拆3計劃 馬斯克：今年底或為新一超級工廠選址

【07：39】【美企業績｜BYND】Beyond Meat季績遜預期、下調全年收入預測 宣布將裁員4%

==以下8月4日（周四）股市==

市場等候周五公布的7月非農就業數據，台海局勢令避險情緒升溫，中國軍演發射飛彈，日本防衛省稱期間部分飛彈可能飛越過台灣上空，解放軍戰機連續第二天越過台灣海峽中線，道指偏軟。

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投資者續憂經濟衰退，道指收市跌85點，報32726點；標指跌3點，報4151點；納指則升52點或0.4%，報12720點。

美滙指數報105.7，回落0.75%。資金湧入債市避險，美國10年期債息再跌穿2.7厘。市場揣測儲局放慢加息步伐，美30年期按揭利率跌穿5厘，本周平均值為4.99厘，創4個月低。

英倫銀行繼6月加息0.25厘，昨晚公布再加息0.5厘，為27年來最大加息幅度，政策利率由1.25厘升至1.75厘，符市場預期，利率水平亦是2008年12月以來最高。央行預測英國經濟第四季進入衰退，將持續達5個季度，亦即2024年才會走出經濟衰退困局，英鎊隨即轉跌，其後反覆回穩。

美國克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta Mester）表示，美國現在沒有陷入衰退，然而衰退風險已經上升。聯儲局致力將通脹降至2%目標水平，有跡象表明，儲局制定的政策正在需求方面發揮作用，但需求放緩尚未影響通脹，需要看到幾個月的通脹回落。她個人沒有將收益率曲線作為經濟走向的強有力指標。

梅斯特又指考慮到資產負債表的規模，應該討論出售一些住房抵押貸款支持證券。

巴克萊銀行表示，盡管地緣政治局勢仍然很緊張，且美聯儲局繼續對發表將激進加息以遏制通脹的強硬言論，但企業財報足以推動下一階段的反彈。

不過，高盛策略師Cecilia Mariotti領導團隊在報告中指出，如果宏觀勢頭沒有明顯轉變的跡象，暫時的股市反彈可能會增加重新下跌的風險，而非預示熊市的結束。

美國公布首次申領失業救濟申請人數，上周首次申領失業救濟金人數為26萬，與預期相同，前值25.6萬。

截至7月23日，持續申領人數升至141.6萬人，高過預期的138.3萬人。

美國6月貿易帳為負796億美元，低於預期負801億美元，為2021年12月以來最少貿易逆差，前值為負855億美元。

即市走勢︰

【01：34】道指跌69點或0.2%，早段一度跌159點；標指跌4點或.1%，早段曾跌0.5%；納指升0.3%，扭轉早段曾跌0.5%局面。

【23：45】紐約期油持續下挫，失守88美元，刷新2月3日以來新低，日內跌幅3.22%。

【23：45】歐股收市造好，德股升逾0.5%，法股升0.6%，英股升0.03%，泛歐STOXX 600指數升0.18%

【23：26】美國國會預算辦公室（CBO）：很難說美國經濟是否陷入衰退

【23：15】尚乘數科恢復交易後跌幅擴大至32%，市值蒸發近700億美元。此前長江集團稱，與該公司沒有任何業務往來。

【23：15】瑞信據稱正討論在全球裁員數千人，尋求將整體成本基礎再削減10億美元。7月開始削減亞洲前端部門員工的瑞信考慮實施更激進的方案，進一步降低全球僱員人數。

【22：57】中國發射飛彈，日本防衛省稱中國軍演期間發射的飛彈可能飛越過台灣上空，市場避險情緒升溫，日圓回升，美債息回軟，美股下跌。

【22：35】道指跌146點，報32665點；標指跌18點，報4136點；納指由升轉跌，跌62點或0.5%，報12605點。

【21：30】道指跌47點，報32764點；標指跌1點，報4153點；納指升7點或0.1%，報12674點。

【21：20】市場需求疲弱，油價跌1%，紐約期油跌穿90美元關，布蘭特期油跌穿96美元。

【19：58】美國10年期債息跌穿2.7厘

【19：50】英國預告經濟衰退，美國技術性衰退，但未確認衰退，因為勞工及消費數據仍佳，環球經濟前景蒙上陰霾，英鎊急跌0.6%，美滙指數及成熟經濟體滙價偏軟，資金湧入債市避險，美國10年期債息跌至2.716厘。現貨金價升19美元，撲1800美元。

【16：54】【中概股】每日優鮮盤前升最多1.7倍 日前曾否認公司資金鏈斷裂傳聞

【16：46】【NFLX】Netflix據指擬推出廣告投放業務 每千次瀏覽收費80美元

【16：13】道指期貨跌4點，報32766點；標指期貨跌3點，報4152點；納指期貨跌19點或0.1%，報13252點。

【15：21】蘋果iPhone14傳放棄加價

【14：03】【港產美股】長和、李嘉誠與尚乘數科劃清界線 「僅持母企4%極小量權益、現洽談出售這些股份」（第二版）

【11：16】【港產美股】尚乘數科HKD瀉34%依然為市值第五大金融股 沽空機構：尚乘數科算不上「迷因股」

【10：36】【美股焦點】高樂氏季度淨銷售收入18億美元遜預期 來年每股盈餘展望低於市場估算 盤後跌6%

【10：26】【美股焦點】Lucid次季營收遜預期 再將已下調全年產量預測削半、盤後大跌近13%

【08：58】【美企業績】eBay季績勝預期 股價盤後曾升5%

【08：27】【美股焦點】Walmart沃爾瑪承認裁員 消息：裁減約200人

==以下8月3日（周三）股市==

美國7月ISM非製造業PMI遠勝預期，6月工廠訂單按月升2%，同樣較預期升好，7月標普全球美國服務業PMI終值勝市場預期，受數據刺激，加上有企業宣布大手回購股份，美股走勢持續向上，納指升幅擴大至2.6%。

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道指收市升416點，報32812點；標指升63點，報4155點；納指升319點，報12668點。美滙指數升0.2%，報106.45；特斯拉（Tesla）、亞馬遜股價分別漲2.28%、3.97%。

美國聯儲局官員繼續發表對加息的看法，三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）受訪時表示，在9月份加息50個基點是合理的，但如果我們看到通脹亳無疑問地飈升，那麼加息75個基點可能更合適。

利率期貨顯示，美國9月加息0.75厘機會增至52.5%。目前預計有55%的可能性加息0.5厘，而聯儲局戴利發表講話前為46%。

美國里士滿聯儲銀行行長巴爾金（Thomas Barkin）則表示，即使美國經濟可能因加息而陷入衰退，聯儲局仍會履行對抗高通脹的承諾。美債息回軟。

油組及盟友開會，僅決定每日增產10萬桶，刺激油價上升，布蘭特期油重上100美元水平，期後美國公布原油庫存意外大升446.7萬桶，油價午市回吐逾3%，紐約期油報91.13美元，跌近3.5%。

【國際油價】OPEC+提議9月每日僅增產10萬桶 油價即彈

【儲局官員】美元拆息又升 港息勢添壓 3個月LIBOR創金融海嘯後高位 布拉德再放鷹料美息年底見3.75至4厘

【美股焦點】百勝餐飲Yum Brands次季經調整盈利遜預期 KFC及Pizzahut受累內地疫情同店銷售下跌

【開市追揸沽】步入8月業績期 科技股績前策略一覽

即市走勢︰

【01：14】Coinbase（美：COIN）漲逾20%，報80.78美元。Coinbase前產品經理Ishan Wahi對加密貨幣內幕交易指控不認罪。

【01：02】太平洋投資管理公司（PIMCO）聘請前美國聯儲局副主席克拉里達（Richard Clarida）為全球經濟顧問。

【00：56】Coinbase（美：COIN）要求美國最高法院暫停受理兩宗與加密數字貨幣糾紛相關的用戶訴訟。

【00：19】石油部長：OPEC+委員會批准9月份每日增產石油10萬桶。

【00：12】美國2年期債息升5.3個基點，報3.133厘

【00：05】紐約期油持續走低，跌幅擴大至3%，現報91.45美元，較即市高位跌逾5美元。

【23：45】歐洲股市收市上揚，德股升逾1%，英股升0.5%，法股升0.97%，泛歐STOXX 600指數升0.5%

【23：40】納指漲逾2%，成分股莫德納漲15.8%，PayPal漲9.9%，再生元製藥漲7.9%，Match集團仍然跌16.9%，Airbnb跌4.7%。

【23：27】瑞典服裝零售公司 H&M 在完全退出俄羅斯市場之前，最後一次開門營業，銷售庫存，很多俄羅斯民眾排隊進店購買。據報道，退出俄市場預計將公司損失近2億美元，並影響大約6000名員工。

【22：45】道指升177點，報32574點；標指升30點，報4121點；納指升171點或1.4%，報12520點

【22：28】【美國經濟數據】美國7月ISM非製造業PMI勝預期 6月工廠訂單創半年高

【21：38】尚乘數科（美：HKD）續升，現報2000美元，升19.1%，市值突破3,700億美元。

【21：33】道指升177點，報32573點；標指升27點，報4119點；納指升124點或1%，報12473點。

【21：05】道指期貨升187點，報32552點；標指期貨升27點，報4120點；納指期貨升85點或0.7%，報13009點。

【12：46】【美股焦點】網路券商Robinhood宣布裁員23%

【12：19】道指期貨升94點，報32459點；標指期貨升8點，報4102點；納指期貨升15點或0.1%，報12939點。

【11：41】【芯片大戰】美國據報擬禁止中國獲得先進芯片設計軟件

【11：40】【財富管理】花旗計劃為新的財富部門招聘500人 目標客群為潛在高淨值專業人士

【11：26】【港產美股】尚乘數科HKD市值驚見37,000億港元、一度成全球9大市值公司 分析：公允值最多僅30多美元

【10：23】【美股焦點】美國遊戲軟件開發商Unity據報擬分拆中國業務 以符合中國數據監管要求及業務擴張

【08：52】【美企業績】Starbucks 星巴克季績表現勝預期 內地同店銷售跌44%

【08：43】【美企業績】Airbnb次季扭虧為盈 推20億美元回購計劃、惟盤後挫8%

【08：17】【美企業績】AMD季績雖勝預期惟展望未見明朗 股價盤後跌近7%

【08：09】【美企業績】PayPal推150億美元回購 另Elliott持股總值20億美元成為最大股東之一 盤後急彈11%

【07：55】【儲局官員】官員鷹派言論打散明年減息預期 美債息率飈升

==以下8月2日（周二）股市==

台海局勢緊張，中國外交部強烈譴責美國眾議院議長佩洛西竄訪中國台灣地區，解放軍在台島周邊開展一系列軍事演訓。市場觀望台海局勢，美股反覆偏軟。

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道指收市跌402點，報32396點；標指跌27點，報4091點；納指跌20點或0.16%，報12348點。美滙指數回升0.8%，報106.29；美10年債息報2.761厘。

美國6月JOLTS職位空缺1069.8萬，較市場預期1100萬為少，前值修正為1125.4萬。

美國芝加哥聯儲銀行行長埃文斯認為，聯儲局在9月份加息50個基點將是合理的，但加息75個基點也無可厚非，並且希望9月份FOMC貨幣政策會議之後，加息25個基點仍將是合理的。

美國克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特表示，美國就業市場目前非常健康，沒有出現勞動力市場下滑問題，相信美國並沒有陷入經濟衰退，不過， 她指2022年經濟增速將低於趨勢水平，有必要讓物價漲勢降溫。

另一方面，澳洲聯儲昨宣布加息0.5厘，符合市場預期。最新聲明預期今年內通脹見頂，明年CPI將略高於4%。

即市走勢︰

【01：35】美股三大股指再度轉跌，道指跌約0.7%。特斯拉升幅收窄至1.5%，此前曾漲3.5%；福特汽車跌約1%。

【01：12】美股三大指數漲跌不一， 道指跌68點或0.2%，報32729點，收復早段跌375點大部分失地；納指升107點或0.87%，報12476點；標指升0.5%，報4139點。

【01：07】布蘭特期油漲幅達2%，現報102.18美元；紐約期油漲2.25%，報96.19美元。

【00：57】紐約期油漲幅擴大至2%，現報95.84美元。布蘭特期油漲逾1.9%，現報101.96美元。

【00：40】納指漲幅擴大至超過1%，熱門科技股中，Uber漲17.1%，Lyft漲15.4%，Pinterest漲12.8%，Palantir漲7.2%，特斯拉漲3.3%，英偉達漲2.5%，亞馬遜、Meta、台積電、高通、谷歌A、美光科技均漲超1.0%，英特爾則跌超1.2%。

【00：38】美股AI概念股走強，Upstart（美：UPST）漲超10%，Palantir（美：PLTR）漲近7%，C3.ai（美：AI）、圖森未來（美：TSP）漲近4%。

【00：17】美股半導體板塊多數走高，安森美半導體（美：ON）漲超4%，AMD（美：AMD）漲近3%，英偉達（美：NVDA）漲1.27%，台積電（美：TSM）漲超1%。

【00：03】美國3年期債息漲15個基點，報2.95厘。

【23：53】美國10年期債息升至2.674厘，漲10個基點。

【23：45】歐股收市普遍下跌，英股收跌0.06%，法股收跌0.42%，德股收跌0.23%，泛歐STOXX 600指數收跌0.32%

【23：00】道指跌幅收窄至170點，報32628點；標指跌2點，報4116點；納指升25點或0.2%，報12393點。

【22：20】道指跌幅擴大至304點，報32493點；標指跌26點，報4092點；納指跌58點或0.5%，報12311點。

【21：30】道指跌176點，報32621點；標指跌16點，報4101點；納指跌83點或0.7%，報12285點。

【20：10】【美股業績】Uber第二季收入超預期、首次轉錄現金淨流入 盤前升逾10%

【16：41】【美股業績】英國石油第二季淨利潤按年升2倍 盤前升逾3%

【16：16】【AMTD】尚乘數科周一飆85%、半個月升94倍後市值超滙豐 公司：密切關注任何不尋常交易活動

【16：10】道指期貨跌113點，報32654點；標指期貨跌21點，報4099點；納指期貨跌81點或0.6%，報12881點。

【14：51】【法拉第未來】賈躍亭控制的FF Top擬為Faraday Future尋6億美元投資 上周傳出延期生產FF91

【12：43】道指期貨跌100點，報32667點；標指期貨跌18點，報4102點；納指期貨跌60點或0.5%，報12902點。

【12：41】【中美金融戰】據報新濠博亞擬將總部遷至澳門 避開美國退市風險

【12：39】【澳洲加息】澳洲加息0.5厘符預期 連續3個月加息0.5厘

【11：33】【美企業績】Pinterest次季業績略遜預期 靠Elliott成最大單一股東沖喜、盤後股價大彈兩成

【11：28】【中美金融戰】PCAOB主席︰不接受中概股審計查察設限、除牌後都有權追查

【11：16】【台海局勢】佩洛西盛傳周二晚抵台灣、中國海事局：渤海濰坊港今實彈射擊 投資界：勢深化股市壓力惟影響短暫

【08：09】【裁員潮】甲骨文據報已開始在美國裁員 此前報道指考慮全球裁員數千人

【08：02】【芯片大戰】美國據報擬對中國記憶晶片製造商設出口限制 長江儲存成最大目標

==以下8月1日（周一）股市==

美製造業續萎縮，衰退憂慮持續，加上OPEC+會議前，油價曾急瀉逾6%，美滙指數回落，美股反覆偏軟。道指收市跌46點，報32798點；標指跌11點，報4118點；納指跌21點或0.18%，報12368點。歐股偏軟，收市跌0.19%，銀行板塊上揚。

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地緣危機憂慮升溫，根據CNN報道，美國官員及台灣當局消息稱，美國國會眾議院院長佩洛西預期將到台灣，市場觀望台海局勢。

白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）周一稱，美方保證華府對台政策沒有改變，但北京正在加強台島附近軍事活動，解放軍或越過台海中線，軍機大規模空中進入台灣防空識別區。

美國供應管理協會（ISM）7月製造業指數為52.8，連續兩個月萎縮，跌至逾兩年低位。

國際評級機構穆迪預計聯儲局將在即將召開的幾次FOMC會議上，繼續前置加息，又預計儲局將在年底前將聯邦基金利率上調至3.5厘至3.75厘區間，並在2023年3月前將利率上調至4厘以上。該行預計美國實際GDP今年增長2.1%，2023年增長1.3%。

另方面，穆迪預計2022年歐元區的實際GDP將增長2.2%，2023年將增長0.9%，均低於5月份預測的2.5%和2.3%，並且由於受到俄羅斯天然氣供應中斷的影響，在歐洲國家有敞口的銀行將面臨資產質量下降，貸款減值增加的問題。而在歐洲央行將在即將召開的多次會議中，預期歐央採取強硬的貨幣政策。

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】聚焦英倫銀行議息結果 料加息0.5厘 美7月非農就業數據周五出爐（隨表）

即市走勢︰

【01：17】道指升27點，報32872點，此前早段曾跌逾200點；納指升6點；標指跌6點。

【01：02】摩根大通預計布蘭特期油2022年下半年的價格低點為100美元，2023年價格高位為90美元；該行石油策略師指，經濟衰退的風險尚未反映在石油市場上，而且衰退風險正在增加。

【00：28】美股騰訊概念股走低，Boss直聘（美：BZ）跌超7%，騰訊音樂（美：TME）跌近7%，嗶哩嗶哩（美：BILI）跌近6%，塗鴉智能（美：TUYA）跌近5%。

【00：19】消息稱雅詩蘭黛集團正洽談收購Tom Ford， 交易價值或逾30億美元

據知情人士透露，雅詩蘭黛（EL.N）正洽談收購奢侈品牌Tom Ford，交易價值或逾30億美元，有望成為該集團史上最大一筆收購。雅詩蘭黛市場價值接近1000億美元，有足夠的資金進行這樣的交易。知情人士表示，目前還不能保證雙方會達成協議；雅詩蘭黛並不是Tom Ford的唯一競購者。

【23：54】波音（美：BA）股價上漲7.3%，創14周新高，報171美元，此前獲美國聯邦航空管理局批准恢復交付787夢幻客機

【23：45】歐股收市下跌，英股收跌0.13%，法股收跌0.18%，德股收跌0.03%，泛歐STOXX 600指數跌0.19%

【22：15】美股轉升，道指升41點，納指升0.5%

【21：30】道指跌121點，納指跌0.6%，標指跌26點。

【19：21】道指期貨微升5點，納指期貨跌近0.1%，標指期貨跌4點。

【12：21】道指期貨跌146點，報32679點；標指期貨跌18點，報4115點；納指期貨跌49點或0.4%，報12922點。

【11：52】【經濟衰退】高盛：未來12個月澳洲有四分一機會陷經濟衰退

【08：32】【GOOG】Google CEO︰員工須提高生產力及專注力 應對不確定經濟環境

【07：30】美股上周五上揚，美國6月PCE物價指數按年升6.8%創40年最高，符預期，核心PCE物價指數按年升4.8%，高過預期4.7%，美債息午後急回，10年期債息跌至2.65厘，美滙指數跌0.5%至105.82，利好股市反彈， 蘋果與亞馬遜季績強勁，推動科技股攀升。道指漲315點，漲幅為0.97%，報32845點；納指漲228點，漲幅為1.88%，報12390點；標普500指數漲57點，漲幅為1.42%，報4130點。全個星期計， 道指累升3%，納指及標指則累升4%。

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責任編輯︰梁浩碩