▲ 【生科股】和黃醫藥在中國啟動用於治療復發或難治性濾泡性淋巴瘤患者橋接研究

和黃醫藥 （00013） 宣布，已在中國啟動一項達唯珂 （TAZVERIK，通用名：他澤司他／tazemetostat）的橋接研究。首名患者已於7月29日接受首次給藥治療。

和黃醫藥半日升0.2%，報19.88元。

集團指，該項橋接研究是一項多中心、開放標籤的II期臨床試驗，旨在評估他澤司他用於治療復發／難治性濾泡性淋巴瘤患者的療效、安全性和藥代動力學。研究的主要目標是評估他澤司他用於治療携帶EZH2突變1的復發／難治性濾泡性淋巴瘤患者（隊列一）的療效。

其他次要目標是評估他澤司他用於治療攜帶野生型EZH2的復發／難治性濾泡性淋巴瘤患者（隊列二）的療效，以及評估他澤司他用於治療復發／難治性濾泡性淋巴瘤患者的安全性和藥代動力學。該研究的牽頭主要研究者為上海復旦大學附屬腫瘤醫院的曹軍寧醫生。

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編輯：姚卓然