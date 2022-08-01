比亞迪（01211）可造淡？汽車股造淡策略速睇 股市 13:29 2022/08/01 分享： 分享： 電動車股早前受市場追捧，現階段想做淡點部署？獨立股評人譚智樂（Arnold）指市場只有輕微關注電動車安全問題，股價上亦沒有受影響，比亞迪 （01211） 業績上亦做好。如果投資者想「追put」，Arnold建議投資者應該選擇長汽 （02333） 或吉利 （00175） 。足本分析→【按此】 *步入8月業績期 重溫《開市追揸沽》一覽滙豐、科技股績前策略* 欄名 : 3分鐘睇股 最新專欄文章 更多 阿里巴巴9988失守90元關 可趁低吸納作長線部署？ 今日 阿里巴巴9988失守90元關 可趁低吸納作長線部署？ 港股隨時再見3月低位？譚智樂：恒指如守不穩此水平要小心 今日 港股隨時再見3月低位？譚智樂：恒指如守不穩此水平要小心 滙豐005績前部署：績前可造淡？即睇造淡策略建議 今日 滙豐005績前部署：績前可造淡？即睇造淡策略建議 和記電訊215股價急插逾14% 派特別息落空、呢個價位宜止蝕？ 今日 和記電訊215股價急插逾14% 派特別息落空、呢個價位宜止蝕？ 收息股攻略：黃偉豪推介2隻高息股、教你1個條件揀收息股 2022/07/29 收息股攻略：黃偉豪推介2隻高息股、教你1個條件揀收息股 吉利汽車（00175） 長城汽車（02333） 比亞迪股份（01211） 港股 美股 汽車股