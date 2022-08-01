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比亞迪（01211）可造淡？汽車股造淡策略速睇

股市 13:29 2022/08/01

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電動車股早前受市場追捧，現階段想做淡點部署？獨立股評人譚智樂（Arnold）指市場只有輕微關注電動車安全問題，股價上亦沒有受影響，比亞迪 （01211） 業績上亦做好。如果投資者想「追put」，Arnold建議投資者應該選擇長汽 （02333） 或吉利 （00175）足本分析→【按此

*步入8月業績期   重溫《開市追揸沽》一覽滙豐、科技股績前策略*

欄名 : 3分鐘睇股

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