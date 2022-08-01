【業績│銀行股】恒生上半年純利減少46%、預期信貸損失提撥增5.2倍　第二次中期息降36%至0.7元

▲ 【業績│銀行股】恒生上半年純利減少46%、內房再融資風險增 第二次中期息降36%至0.7元

恒生銀行 （00011） 上半年純利減少46%至47.04億元，主要受到保險業務收入顯著下跌，令扣除預期信貸損失前營業溢利因此下跌28%，以及內地商業房地產行業之再融資風險增加，令恒生對預期信貸損失作出較大調整。恒生每二次中期息0.7元，按年減少36%，上半年合共派息減少36%至1.4元。

恒生上半年預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥按年增加5.2倍至20.96億元，但若與2021年下半年比較，則減少15%，主要由於2021年下半年，集團已對預期信貸損失進行重大調整，以反映內地商業房地產行業的流動資金緊絀以及再融資風險增加。扣除預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥前之營業收入淨額減少14%，至149.44億元。

鑑於內地商業房地產市場之情況，恒生調增預期信貸損失，預期信貸損失淨提撥按年上升港幣 17.57 億元，為港幣 20.96 億元。由於情況仍然不穩定，本行會保持高度警惕，亦會繼續及早採取措施並審慎管理資產組合，盡量減少進⼀步之不利影響，以維持整體資產組合之質素。截至6月30日，恒生總減值貸款對總客戶貸款之比率為1.92%，去年底則為1.04%。

淨利息收益率改善至1.52%

由於利率上升加上賺取利息的平均資產增加3%，帶動淨利息收入回復增長，按年升4%至123.56億元。淨利息收益率改善1個基點，為1.52%。受惠於香港銀行同業拆息之平均利率溫和上升，無利息成本資金之收益增加2基點至0.10%。

由於非利息收入下跌52%，令扣除預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥前的營業收入淨額按年減少14%，為149.44億元。與去年同期比較，由於營業收入淨額減少及營業支出增加，成本效益比率因此上升至48.9%。

施穎茵：下半年經營環境仍然充滿挑戰

恒生執行董事兼行政總裁施穎茵表示，今年上半年之情況持續反覆，各項主要之經濟及市場指標均顯示，下半年經營環境仍然充滿挑戰，恒生會密切留意各項外圍風險，包括內地商業房地產市場之發展、通脹、商品價格上升，以及疫情之變化。

施穎茵指，從樂觀角度而言，市場利率上升有助提高淨利息收益率，而此方面對恒生賺取利息業務之正面影響亦開始出現，恒生期望可以盡快通關及恢復跨境活動，以期能進一步刺激社會經濟。

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編輯：陳韻妍