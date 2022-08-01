【TikTok Music】TikTok備戰串流音樂服務　澳洲、美國先後申請商標註冊

▲ TikTok母公司字節跳動在澳、美兩地遞交TikTok Music商標註冊申請之後，已在巴西、印度、印尼等國推出串流音樂服務Resso，累積經驗備戰。

串流音樂平台領域競爭劇烈，惟海外版抖音TikTok正擬推出串流音樂服務TikTok Music，挑戰國際巨企Spotify、Apple Music、YouTube Music等。 據Business Insider發現，TikTok母公司字節跳動已在今年5月，向美國專利及商標局（USPTO）遞交TikTok Music商標註冊申請；另在去年 11月，在澳洲提出了TikTok Music商標申請。

根據TikTok母公司字節跳動遞交的申請文件，TikTok Music預計用於流動電話、平板電腦，允許用戶購買、播放、分享及下載音樂等，以及允許引述、創作、推薦、分享歌曲清單等。外媒又預計，該TikTok Music服務可能會整合社交元素，與市場現有的串流音樂服務不同。

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事實上，字節跳動早前已在巴西、印度、印尼等國推出串流音樂服務Resso，陸續累積經驗備戰。TikTok今年初亦有推出「SoundOn」計劃，允許音樂人將歌曲作品直接上傳到TikTok及Resso，以及其他串流媒體平台如Apple Music、Spotify、騰訊Joox等。

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由於目前USPTO還未指派律師負責審核TikTok Music商標申請，因此距離推出該串流音樂服務可能尚有一段時間，有待官方正式公布。

責任編輯：張寶燕

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