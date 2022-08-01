▲ 【大行分析】滙證：明年上半年的汽車銷售會提前於今年下半年反映 看好4隻汽車股

滙豐證券認為，內地7至8月汽車銷售料會放緩，為7月初以來車廠代工股股價下跌的原因之一，但滙證稱汽車銷售放緩只是季節性，預期銷情會於年底回升。滙證在電動車行業中，偏好比亞迪 （01211） 及理想汽車 （02015） ，傳統代工生產（OEM）行業則看好吉利 （00175） 及廣汽 （02238） 。

滙證：7月是傳統季度淡季 銷情一般慢

滙證指，乘用車銷於7月1至24日按月下跌10%，這與預期相若，因7月是傳統季度淡季，銷情一般慢，預期未來兩年情況不會有一變化，預期明年上半年的汽車銷售會提前於今年下半年反映，主要與購置稅下調有關。

自7月初以來，受疲弱的銷售數據影響，汽車股H股平均回落約10%，但自3月中的刺激政策以來，仍平均反彈約63%，現時H股的OEM股12個月預測市帳率僅0.83倍，屬偏低水平。

滙證表示，電動車股中，比亞迪將自第三季起會有較強的盈利能力，而理想明年將進入產品周期加速期，因此給予兩者「買入」評級。比亞迪目標價為443元，理想汽車則為184元。

OEM方面，滙證稱，吉利下半年通過混能電動車型Emgrand L和其他電動車型提升，加快產品周期。廣汽方面，廣汽的盈利表現穩定，其傳統內燃機和電動車產品周期的加快，同時本土產品組合改善。滙證維持吉利及廣汽評級「買入」，目標價分別為29元及9.4元。

相關文章：【比亞迪1211】比亞迪今起召回逾5萬輛唐DM電動車 車輛動力電池包托盤有進水風險

相關文章：【電動車】理想L9試駕車疑因收掣不及而撞毀 理想：與自動緊急制動系統無關 股價仍跌3%

【開市追揸沽】步入8月業績期 滙控、科技股績前策略一覽

編輯：陳韻妍