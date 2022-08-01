【8月部署】券商估8月A股波幅大 換馬高景氣績優股

據內地傳媒綜合券商的8月展望，A股或會維持高波幅。中信證券指出，隨着政策預期校正、盈利預期修正、機構倉位調整，令A股延續7月的高波動狀態。東吳證券指，隨着政策主基調從鬆到穩，除非發生黑天鵝、灰犀牛事件，政策最寬鬆時刻已經過去，經濟拖而不破，流動性低位寬鬆，而打破穩態還面臨三大不確定性：一是地緣政治，二是房地產，三是CPI通脹。

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中金認為，7月以來在內外部市場環境影響下，A股逐漸從單邊反彈，過渡到雙向波動、整體趨弱的態勢，主要有三方面原因。第一，穩增長政策落地存在約束，增長復甦彈性減弱。第二，近一年內房銷量持續大幅下滑後，資金鏈可能仍面臨一定壓力，近期這一問題受到廣泛關注、政策在發力，但可能尚待根本緩解，需要繼續關注。第三，海外脹後有滯，國際局部地緣衝突帶來的影響可能並未完全過去等。

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中金提醒投資者，增長型股份在近期連續反彈後，性價比在減弱，需要綜合關注景氣度與估值做結構性配置，臨近中期業績披露期，可關注業績可能超出預期的行業。中信建投認為，目前風電、光伏、新能源車等行業的景氣佔優依然明顯，整體估值情況尚未泡沫化，但擁擠度較高，尤其近期一些中小盤公司較為明顯，可能會有巨大回撤，未必短期能修復失地。另廣發證券指出，如滿足中報業績預測高增、行業供需格局存在支撐的部分製造股，以及盈喜率較高且盈利存在改善趨勢的部分的消費股。

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撰文：林衛