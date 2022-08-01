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【券商點睇】中央開啟綠色智能家電下鄉 冷門家電最受惠？

股樓投資 12:13 2022/08/01

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中銀證券指出，商務部等13 部門上周發布《關於促進綠色智能家電消費若干措施的通知》，公布開展家電以舊換新、推進綠色智能家電下鄉、優化綠色智能家電供給等9條政策。去年全國家電以舊換新共銷售五大類新家電9,248萬台，拉動直接消費3,420多億元人民幣。在新一輪，綠色智能家電下鄉的背景下，家電以舊換新、綠色智能產品的上市將有望為企業帶來新的增長點。

【同場加映】青姐話：靜市何時了 指數落多少？

中國家用電器協會數據顯示，以冰箱、冷櫃、空調、洗衣機、電熱水器五類產品為例，預計今年能效二級以上產品產銷量達1.1億台，成為主流。電飯鍋、吸油煙機、微波爐、電磁灶產品中，預計今年能效二級以上產銷量接近5,000萬台。

【延伸閱讀】下半年部署：滙豐維持恒指目標25410點 建議關注4大主題6隻港股，請按【見下頁

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該行表示，綠色智能家電中低滲透率產品有望迎來發展良機。近年來掃地機器人龍頭科沃斯（滬：603486）、石頭科技（滬：688169），智能投影龍頭極米科技（滬：688696）、光峰科技（滬：688007）等新興家電品類迅速出圈，表現搶眼。此外，家電下鄉政策以及消費券的推出有利於挖掘國內家電品類的新增需求，有望提振小家電品類，如微波爐、電飯煲等，以及目前國內滲透率較低的品類的終端銷售，如掃地機、投影儀等。

【同場加映】溫股知新：靜待儲局議息 個股超多消息

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撰文：林衛

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A股 中華人民共和國商務部 極米科技（滬：688696） 石頭科技（滬：688169） 光峰科技（滬：688007） 科沃斯（滬：603486）

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