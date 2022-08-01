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【女子歐洲國家盃】英格蘭奪冠 早過男子隊

環球社會熱點 12:06 2022/08/01

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女子歐洲國家盃於當地時間周日（7月31日）舉行決賽，由東道主英格蘭對陣8屆得主德國。英格蘭憑主場之利，在加時攻入致勝一球，以2比1擊敗德國，首次成為女子歐國盃冠軍，更是早過男子國家隊獲得歐國盃。

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雙方半場握手言和後，英格蘭下半場由後備入替的中場圖恩（Ella Toone）在62分鐘首開紀錄，德國其後在79分鐘憑中場馬古拉爾（Lina Magull）追成平手。兩隊在法定時間再無進帳，需在加時分勝負。

效力曼城女子隊的23歲小將前鋒凱莉（Chloe Kelly）在加時下半場5分鐘，於一次角球攻勢中把握機會，協助英格蘭再次打破德國隊的大門，並憑此球成功擊敗對手，獲得2022年女子歐國盃冠軍。

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不論英格蘭男女子國家隊，兩隊亦從未染指歐洲國家盃冠軍。女子隊今次首次奪冠更是一舉超越男子隊，更早獲得歐國盃冠軍殊榮。英格蘭男子國家隊於去年歐國盃決賽，以互射12碼不敵意大利，僅獲得亞軍，但亦是隊史上歐國盃最好成績。

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責任編輯：吳漢培

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