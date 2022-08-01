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【百勝9987】招證：下半年經營環境改善 百勝中國評級「中性」

股樓投資 12:22 2022/08/01

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招商證券表示，受到疫情影響，但百勝中國（09987）業績仍好於預期，公司第二季收入21.28億美元，按年下降13%，與該行預測一致，自營餐廳收入20.26億美元，下降9%；淨利潤8,300萬美元，按年下降54%，較該行預測高出232%。期內，餐廳利潤率為12.1%，按年下降3.7個百分點，但較該行預測高4.5個百分點，主要因公司通過簡化受疫情影響地區的菜單，削減廣告支出、重新談判租金以及政府提供的與疫情相關的補貼。

【同場加映】青姐話：靜市何時了 指數落多少？

綜合同店銷售減少16%，其中肯德基的同店銷售下降16%，必勝客的同店銷售跌15%。管理層表示，4月和5月同店銷售按年下降超過20%，而6月同店銷售降幅已收窄至高單位數。

【延伸閱讀】下半年部署：中金預測7股上半年績勝預期 另看好3大板塊延續盈利增長，請按【見下頁

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期內，百勝中國淨新開了53家餐廳。上半年新開的餐廳數量總額達到768家。公司管理層維持先前的指引，2022年全年新開餐廳1,000至1,200家，主要是肯德基及以小店為主。該行將2022至2024年百勝中國的盈利預測分別調整為+41.9%、-2.0%和+0.9%，主要是因第二季的盈利好於預期，目標價維持在374.3元或48美元，相當於預測市盈率32.8倍，投資評級為「中性」。

【同場加映】溫股知新：靜待儲局議息 個股超多消息

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撰文：林衛

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百勝中國－S（09987） 港股 目標價 同店銷售 中國

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