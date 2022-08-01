【經濟衰退】高盛：未來12個月澳洲有四分一機會陷經濟衰退

▲ 【經濟衰退】高盛：未來12個月澳洲陷經濟衰退的機會為25%

高盛發表報告，預計澳洲未來12個月出現經濟衰退的可能性為25%，紐西蘭則為30%至35%。高盛指出，在基本情況下，澳洲和紐西蘭將避免經濟衰退，惟留意到下行風險，包括全球活動減弱、供應側通脹和金融環境收緊導致的經濟衰退。

高盛經濟學家William Nixon表示，回顧了過去75年的數據，以確定澳大利亞和新西蘭經濟衰退的主要指標，並量化未來一年左右面臨的風險。其模型研究一系列變量，包括2年期和10年期國債孳息率之差、現金利率、通脹率、樓價和企業信心。調查發現，2年期與10年期孳息率差上升，整體通脹率加速和房地產價格下跌，往往是兩國衰退的領先指標。

另外，Nixon指，利率和油價上漲似乎也增加經濟衰退的可能性，但它們與整體通脹密切相關，意味它們並沒有提供太多額外的預測能力。雖然模型只是間接反映全球因素，但澳洲和紐西蘭的經濟衰退確實往往與全球經濟衰退，尤其是美國。

【開市追揸沽】步入8月業績期 滙控、科技股績前策略一覽

相關文章：

【澳洲通脹】澳洲次季CPI升6.1%略低於預期 分析料澳央行8月加息0.75厘機會微

【美國經濟】美國第二季GDP跌0.9% 陷技術性衰退

【美股焦點】「末日博士」魯賓尼：美國經濟面臨嚴重衰退 局勢比70年代、08年更糟

編輯：姚卓然