【HSBC滙豐業績】滙豐午後倒升半成　上調回報目標兼增派中期息至9美仙勝預期、擬明年復派季度股息

▲ 【HSBC滙豐業績】滙豐午後倒升3%重上50關 增派中期息每股9美仙勝預期、擬明年復派季度股息

HSBC滙豐 （00005） 公布中期業績，上半年列賬基準除稅前利潤91.76億美元，按年跌15.3%。單計第二季，滙豐列賬基準除稅前利潤50.1億美元，按年跌約1%，按季增20.3%，明顯高於市場預期稅前盈利39.84億美元。滙豐宣派中期息每股9美仙（約0.7065港元），按年增29%，並且超越市場預期的8美仙，滙豐行政總裁祈耀年（Noel Quinn）表示，擬於2023年恢復派發季度股息。

滙豐派息前景更明朗，午後股價倒升，在歐洲股市開市後，最新升幅擴大至半成，高見52.5元，即市成交近16億元。

以現價計，滙豐最新周息率約4.15厘，但若明年恢復派發季度股息，股息回報有望進一步提升。

滙豐上調RoTE目標 未來兩年派息比率50%、料季度股息未及2019年

滙豐在業績公告交代，預期2023年起平均有形股本回報率（RoTE）可至少達12%，較上季所指的「至少10%」更樂觀。

鑑於現時的回報預測，滙豐預期2023年、2024年的派息率約為50%，擬於明年恢復派發季度股息，較4月時表示在年終業績公布時才考慮會否恢復派發季度股息，反映滙豐管理層對前景更為樂觀。

雖然對回報、派息指引正面，滙豐補充，預計恢復季度派息的初期，首三季的股息將不及2019年底前每股派0.1美元。

祈耀年稱，上半年的業績反映集團策略的持續效應，收入增長動力加強，成本亦受到嚴格控制，令集團在踏入當前利率周期之際享有強大優勢，因此滙豐就明年和2024年提供更具體的的派息比率指引，「明白並體會股息對所有股東的重要性，因此希望盡快將股息恢復至疫情前水平」。

據目前市場對環球央行息率的共識，加上繼續預期今年的貸款可達致中單位數百分率增長，滙豐預期今年的淨利息收益將至少達310億美元，明年則至少達370億美元。

滙豐上半年錄信貸損失及減值準備近11億美元

業績表現方面，以半年度計，滙豐列帳基準收入252.36億美元，按年跌1.2%，母公司普通股股東利潤82.89億美元，按年增13.9%。每股基本盈利42美仙，按年多16.7%。上半年淨利息收益率（NIM）1.3%，按年多9個基點。

因應環球經濟轉差，滙豐上半年錄得預期信貸損失（ECL）10.9億美元，當中包括8億美元的第三級提撥，反映經濟更趨不明朗和通脹加劇的額外準備，而有關提撥因與疫情相關的餘下儲備已大部分撥回而被部分抵銷。去年同期，滙豐在ECL回撥7.19億美元。

滙豐上半年營業支出164.19億美元，按年少3.9%，主要受貨幣換算影響，減幅亦反映集團成本節約措施的效應，以及與表現掛鈎的應計酬勞下跌，部分抵消投資增加及通脹的影響。

上半年，以年率計的平均有形股本回報率（RoTE）為9.9%，按年升0.5個百分點，當中包括一項遞延稅項資產增益所產生的2.3個百分點影響。

利率上調帶動滙豐第二季收入增2%

單計第二季，滙豐季內列賬基準收入按年升2%至128億美元，主要反映利率上調，惟升幅因財富管理及個人銀行業務旗下制訂保險產品業務所受的不利市況影響、貨幣換算影響，以及業務出售計劃的虧損而被部分抵消。滙豐表示，經調整後第二季收入增加12%至131億美元。

滙豐在第二季也錄得預期信貸損失提撥淨額，去年同期錄得撥回淨額，但相關影響因營業支出減少及收入增加而被大致抵銷。滙豐上季列賬基準營業支出減少5%，主要是貨幣換算產生的影響所致。

滙豐上季淨利息收益率為1.35%，按季升9個基點。

滙豐上半年資產質素轉差 料預期信貸損失比率續增

資產質素方面，滙豐至6月底普通股權一級資本比率為13.6%，從去年底以來跌2.2個百分點，反映普通股權一級資本減少168億美元。

滙豐解釋，普通股權一級資本受累於孳息曲線變陡導致金融工具錄得的權益估值虧損48億美元，另外今年首季監管變動導致風險加權資產增長134億美元，以至年內10億美元股份回購計劃，都令比率受壓。

透過利潤生成及持續削減風險加權資產等措施，滙豐力求於明年上半年將CET1比率維持於14%至14.5%目標範圍內，因此該行不大可能於今年進一步回購股份，但於未來數年，預期可將超出執行策略所需的剩餘資本回饋給股東。

滙豐承認經濟前景有進⼀步惡化的風險，料今年的預期信貸損失提撥將佔平均貸款額的0.30%，形容此為「正常水平」。據滙豐最新披露，今年上半年預期信貸損失佔平均貸款額的0.21%。

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編輯：胡學能