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【HSBC滙豐業績】滙豐上半年稅前少賺15%　中期息每股9美仙、勝預期　擬明年復派季度息

股市 12:38 2022/08/01

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HSBC滙豐 （00005） 公布中期業績，上半年列賬基準除稅前利潤91.76億美元，按年跌15.3%。單計第二季，列賬基準除稅前利潤50.1億美元，按年跌約1%，按季增20.3%，較市場預期該季有39.84億美元稅前利潤為佳。該行宣派中期息每股9美仙（約0.7065港元），亦勝市場預期的8美仙。集團行政總裁祈耀年（Noel Quinn）表示，擬於2023年恢復派發季度股息。

該行上半年列帳基準收入252.36億美元，按年跌1.2%，母公司普通股股東應佔利潤82.89億美元，按年增13.9%。上半年淨利息收益率（NIM）1.3%，按年多9個基點。上半年每股基本盈利42美仙，按年多16.7%。上半年列賬基準除稅後利潤92.15億美元，按年增9.4%，當中包括確認一項來自過往虧損的遞延稅項資產所錄得的18億美元增益，原因是英國稅組的利潤預測有所改善，加快了有關虧損的預期運用。

上半年錄ECL近11億美元

上半年該行錄得預期信貸損失及其他信貸減值準備變動（ECL）10.9億美元，當中包括8億美元的第三級提撥，以及反映經濟更趨不明朗和通脹加劇的額外準備，而有關提撥因與疫情相關的餘下儲備已大部分撥回而被部分抵消。去年同期（ECL）則回撥7.19億美元。上半年營業支出164.19億美元，按年少3.9%，主要受貨幣換算影響，減幅亦反映集團成本節約措施的效應，以及與表現掛鈎的應計酬勞下跌，部分抵消了投資增加及通脹的影響。

上半年，以年率計之平均有形股本回報率（RoTE）為9.9%，按年升0.5個百分點，當中包括一項遞延稅項資產增益所產生的2.3個百分點影響。

普通股權一級資本比率為13.6%，自去年底以來跌2.2個百分點，反映普通股權一級資本減少168億美元，當中包括孳息曲線變陡，導致金融工具錄得的權益估值虧損48億美元，以及主要因2022年第一季監管變動導致的134億美元風險加權資產增長。比率下跌原因亦包括集團於去年全年業績公布中提及的最多10億美元股份回購計劃。

利率上調　帶動第二季收入增2%

單計第二季，滙豐的預期信貸損失錄得提撥淨額，去年同期錄得撥回淨額，相關影響因營業支出減少及收入增加而被大致抵消。季內列賬基準收入按年升2%至128億美元，主要反映利率上調，唯升幅因財富管理及個人銀行業務旗下制訂保險產品業務所受的不利市況影響、貨幣換算影響，以及業務出售計劃的虧損而被部分抵消。該季NIM為1.35%，按季升9個基點。列賬基準營業支出減少5%，主要是貨幣換算產生的影響所致。

相關文章：

【HSBC滙豐】滙豐業績前跌1%　料增派中期息14%至每股8美仙、年內無望進一步回購

【HSBC滙豐】滙豐：已完成10億美元股份回購計劃

編輯：胡學能

港股 業績公布 滙豐控股（00005）

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