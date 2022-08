【全球通脹】全球通脹率升勢終見頂？　小麥、粟米價格齊下跌

▲ 根據糧農組織的數據,自6月以來,食品價格一直有小幅度下跌,價格雖仍高於俄烏戰爭前的水平,但比3月已低了約3%。(法新社圖片)

全球通脹壓力開始緩解,小麥、粟米等大宗商品價格下跌,紓緩消費食品價格上漲的問題。根據糧農組織的數據,自6月以來,食品價格一直有小幅度下跌,價格雖仍高於俄烏戰爭前的水平,但比3月已低了約3%。

目前,小麥的期貨價格大致處於2月之前的水平;粟米價格則處於今年以來的最低水平,大宗商品價格下跌已反映在部分國家的消費價格上。有經濟學家預計,未來幾個月,通脹壓力將進一步放緩。

歐美炎熱天氣或成新危機

根據聯合國糧食及農業組織(Food and Agriculture Organization of the United Nations,FAO)數據,俄羅斯和烏克蘭去年合計佔全球小麥和粟米出口,分別有28%及15%。但是,俄烏戰爭爆發將3月份的全球食品價格推高了13%。

兩地最近達成一項協議,允許烏克蘭出口小麥,有助降低全球物價。根據各國政府的統計數據,哥倫比亞的年度食品通脹已從4月的高峰值回落,但仍處於歷史高位;埃及6月食品價格也逐月下跌。

不過,經濟學家也警告,現在宣布通脹減壓勝利可能還為時過早。農業市場依然動盪,烏克蘭持續戰爭,加上歐洲和美國部分地區異常炎熱乾燥的天氣,可能給糧食供應帶來新的中斷危機。

