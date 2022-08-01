【全球通脹】全球通脹率升勢終見頂？　小麥、粟米價格齊下跌

▲ 根據糧農組織的數據，自6月以來，食品價格一直有小幅度下跌，價格雖仍高於俄烏戰爭前的水平，但比3月已低了約3%。（法新社圖片）

全球通脹壓力開始緩解，小麥、粟米等大宗商品價格下跌，紓緩消費食品價格上漲的問題。根據糧農組織的數據，自6月以來，食品價格一直有小幅度下跌，價格雖仍高於俄烏戰爭前的水平，但比3月已低了約3%。

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目前，小麥的期貨價格大致處於2月之前的水平；粟米價格則處於今年以來的最低水平，大宗商品價格下跌已反映在部分國家的消費價格上。有經濟學家預計，未來幾個月，通脹壓力將進一步放緩。

歐美炎熱天氣或成新危機

根據聯合國糧食及農業組織（Food and Agriculture Organization of the United Nations，FAO）數據，俄羅斯和烏克蘭去年合計佔全球小麥和粟米出口，分別有28%及15%。但是，俄烏戰爭爆發將3月份的全球食品價格推高了13%。

兩地最近達成一項協議，允許烏克蘭出口小麥，有助降低全球物價。根據各國政府的統計數據，哥倫比亞的年度食品通脹已從4月的高峰值回落，但仍處於歷史高位；埃及6月食品價格也逐月下跌。

不過，經濟學家也警告，現在宣布通脹減壓勝利可能還為時過早。農業市場依然動盪，烏克蘭持續戰爭，加上歐洲和美國部分地區異常炎熱乾燥的天氣，可能給糧食供應帶來新的中斷危機。

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責任編輯：李智美