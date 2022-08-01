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【AAPL】郭明錤：舜宇為iPhone 14系列廣角相機7P鏡頭最大供應商　舜宇早段升5%

股市 11:42 2022/08/01

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郭明錤：舜宇為iPhone 14系列廣角相機7P鏡頭最大供應商　舜宇早段升5%

天風國際分析師郭明錤在社交平台上表示，據最新調查，舜宇光學 （02382） 的高階廣角7P鏡頭（用於兩隻高階iPhone 14 Pro） 與較低階廣角7P鏡頭（用於兩隻較低階iPhone 14） 的出貨比重分別為50%至60%及55%至65%。

舜宇光學早段升5%，現報111.4元。

郭明錤指，在iPhone鏡頭中，對獲利貢獻最大者為廣角鏡頭，故舜宇光學的廣角鏡頭市占顯著提升，對大立光與玉晶光的關鍵影響在於獲利，而非營收。大立光的廣角7P鏡頭的平均銷售價格（ASP），高於舜宇光學與玉晶光15%至25%，故舜宇光學市占提升對大立光的獲利負面影響較低。

他指，舜宇光學的產能顯著提升，因此舜宇光學將持續價格戰以取得更多Apple訂單並提升產能利用率。

舜宇光學可能在2023年成為iPhone 15的ToF鏡頭主要供應商，玉晶光因是既有ToF鏡頭主要供應商，故受到負面影響高於大立光。

【開市追揸沽】步入8月業績期 滙控、科技股績前策略一覽

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編輯：袁諾曦

蘋果（Apple，美：AAPL） 港股 舜宇光學科技（02382）
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