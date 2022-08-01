Amber Heard據報賣樓籌錢賠償 離婚時放棄近1.3億

美國荷里活女星Amber Heard控告前夫尊尼狄普的誹謗案敗訴後，需要負擔巨額賠償，外界有指她難以負擔。近日有媒體指出，Amber Heard離婚原本可獲得1,650萬美元（約1.29億港元）現金，但她當時選擇放棄。現時更有消息指Amber Heard已開始出售其美國加州的豪宅籌款，售價為105萬美元（約819萬港元）。

Amber Heard就Johnny Depp誹謗案上訴 稱法院犯錯 【下一頁】

美媒《Daily Beast》引述法庭文件報道，Amber Heard離婚時，其法律團隊認為，由於尊尼狄普（Johnny Depp）的第5集《魔盜王》（Pirates of the Caribbean） 在兩人仍為夫妻時拍攝，女方有權獲分相關電影的一半利潤。若按第4集《魔盜王》的利潤為3,300萬美元（約2.57億港元）計算，Amber Heard可獲分1,650萬美元。惟當時Amber Heard未有聽從律師建議，放棄追討相關款項。

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Amber Heard在誹謗案中曾要求，允許提交相關要求作為證據，指第5集《魔盜王》的利潤屬兩人共同財產，放棄爭取為支持其證詞的理據之一。Amber Heard律師於電郵中指其當時人堅信自己的證供，提出要求與金錢無關。但要求被法官拒絕，認為證據與誹謗審訊無關。

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美國八卦新聞網站《TMZ》報道，Amber Heard或已開始以105萬美元的價格，出售其位於加州絲蘭谷（Yucca Valley）的豪宅以籌得部分現金。Amber Heard於2019年時候，透過匿名信託基金購入相關物業，若Amber Heard成功以105萬美元出售，她將可獲利50萬美元（約390萬港元）。

Amber Heard被判需向尊尼狄普賠償1,035萬美元（約8,073萬港元），但因尊尼狄普同時需向她賠償200萬美元（約1,560萬港元），即Amber Heard實際只需賠償835萬美元（約6,513萬港元）。若Amber Heard當時獲分電影利潤，她現時或可立即支付賠償金。

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責任編輯：李俊儀