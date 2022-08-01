PSY搞濕身演唱會出意外 工作人員20米高處墜落身亡

南韓歌手PSY再次舉行夏季濕身演唱會，早前已因用到大量水而被網民炮轟浪費。演唱會更發生意外，一名工作人員拆除燈塔時不幸從20米高處墜落，送院搶救後證實不治。

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PSY（朴載相）憑歌曲《江南Style》紅遍全球，他舉辦的濕身演唱會而成為南韓當地夏季的人氣活動，門票每次開售都極速搶購一空。

現場照片及過往演出情況

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PSY今年舉辦的「Summer Swag」演唱會於上月9日揭幕，於南韓的仁川、首爾、水原、江陵、麗水、大邱、釜山等7個城市，舉行為期7周的巡迴演出。

演唱會第4站上周六（7月30日）於江陵體育館舉行。演唱會翌日下午，一名年約20多歲的蒙古裔男工作人員負責拆除燈塔，期間突然從20米高處墜下。

男子因心臟驟停送往附近醫院搶救，但最終不治。警方正調查今次意外的起因。

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除了發生意外，PSY演唱會的用水量也引起爭議。每場演唱會都需要用到300噸飲用水，但南韓目前面臨乾旱危機，農業和工業用水均告短缺。有部分網民早前質疑PSYY舉辦濕身演唱會浪費水。

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責任編輯：鄭錦玲