「保協」推動交流   匯聚總監級精英及灣區開拓者　促進同業發展　並走向專業化

香港人壽保險從業員協會 (下稱「保協」)一向重視保險從業員以及行業的發展。繼本年五月創立「保協總監會」，於7月28日 假香港會議展覽中心舉辦了全港首個跨行業總監級研討及交流活動——「管理新思維」；同時，「保協」旗下針對國內市場發展的「保協」大灣區委員會——「灣區薈萃」（The GBA Club）亦於同日下午舉辦了首個交流活動——「灣區未來 薈萃精英」。「保協」大灣區委員會首席顧問譚耀宗、立法會議員陳健波以及陳沛良親身到場任主禮嘉賓支持下，活動共錄得過超過150位保險公司總監及近300位灣區開拓者同業出席。



總監會首個研討及交流活動「管理新思維」

▲ 本次活動為「總監會」成立後首次及近年少見的大型活動，以本地為數不超於1,000位總監計算，實為罕見跨公司大型活動。

作為近年三年來大型活動之一，「保協」會長謝立義先生表示：「保險從業員受到疫情新常態影響，不論生意以及人手亦有不少挑戰。仿效特首李家超先生參選時的政綱『同為香港開新篇』，其中舉辦的『前廳交流會』，我們希望透過緊密的溝通，讓業內的專業人士能夠互相交流，加快行業的新思維發展，營造健康以及可持續的分享氛圍，樹立業界的專業精神。」

▲ 除了管理以及業務資訊外，會長謝立義表示，將以「總監會」名義舉辦不同的社會活動，以加快行業的新思維發展，營造健康以及可持續的分享氛圍，樹立業界的專業精神。

保協上任會長兼總監會主席李冠群先生分享：「透過業內外的精英份子成功心得分享，希望讓總監們可以借鏡參考，從而獲得啟發。「保協總監會」亦將陸續推出不同的優越服務，讓會員感受不一樣的尊貴 及便捷的服務體驗 ，以促進業界均衡發展。」

▲ 上任會長兼總監會主席李冠群先生表示，「保協總監會」亦將陸續推出不同的優越服務，讓會員感受不一樣的尊貴 及便捷的服務體驗 ，以促進業界均衡發展。

總監會在疫情中越戰越勇，為保險行業開展新章



立法會保險界功能界別議員陳健波先生於開幕致辭時表示：「感謝各位資深業內人士一直以來對保險業的支持，大家作為業界的翹楚，於過去三年間面臨無數挑戰，依然堅持捍衛行業地位，突破自己。感謝「保協」持續舉辦不同活動以鞏固本地業界的競爭力，望『總監會』的成立能大家帶來持續而深遠的行業發展，帶動本港經濟。」

▲ 上任會長兼總監會主席李冠群先生表示，「保協總監會」亦將陸續推出不同的優越服務，讓會員感受不一樣的尊貴 及便捷的服務體驗 ，以促進業界均衡發展。

同為主禮嘉賓的立法會議員陳沛良先生認為：「疫情之下，無奈為保險業果帶來沖撃，而嶄新的管理模式需要有更新的思維配合。在科技超前於想像、例如元宇宙等新趨勢，業界十分值得花時間思考利用新科技來改善管理模式。參考國內大灣區的保險業界懂得善用電子渠道，而香港則較側重於中介服務，以人為本。藉著「保協」『總監會』的成立，望本地從業員能多利用電子平台、開展新科技發展，繼而開拓新市場，與世界及國內接軌。」

▲ 立法會議員陳沛良先生分享。

「管理新思維」為「保協」於本年度五月份成立「總監會」以來，首次以及近年來最大的一次交流活動。活動目的，旨在令行業的精英領導級別能夠學習、交流、互相鼓勵，並將良好的文化植入至旗下的從業員基因當中。「總監會」亦會定期舉行義工活動，目前已計劃有全港保險愛心公益日、義賣日等等。



「灣區未來 薈萃精英」北望神州成大趨勢 「保協」成立大灣區事務所支援港人從業員



同日下午舉行的「灣區未來 薈萃精英」活動，由「保協」大灣區委員會的「灣區薈萃」舉辦，目的是為了配合行業的中、長遠發展，為業界人士提供大灣區資訊。

▲ 「保協」7月份開始於國內提供首個業務辦事處以及售後服務中心，特別有助本地從業員於國內的發展。

「保協」會長謝立義先生表示：「中央政府於2021年年底公佈《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》及《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》，推出多項措施，例如：與香港金融市場互聯互通、人民幣跨境使用、外匯管理便利化等領域先行先試，相信將來惠及保險業。」他認為，特別於現時因疫情面臨著挑戰，更應積極配合政府政策，一旦通關，即可為內地客戶提供專業、良好的保險服務。」

▲ 「保協」本月份開始於國內提供首個業務辦事處以及售後服務中心，特別有助本地從業員於國內的發展。

另外，「保協」上任會長兼大灣區委員會主席 李冠群表示：「國內發展日新月異，大灣區建設是新時代國家改革開放下的重大發展策略，發展潛能可謂無窮無盡。2020 年大灣區的總人口已經超過 8,600萬，地區生產總值達 16,688 億美元，這些數據充份證明了這個新市場的潛力，相信各位已經對大灣區投下了信任的一票。」他補充，透過本次活動，希望能夠為業內資深的人員提供一個進一步的個人發展，為年輕一代啟發保險業無限的可能性。」

▲ 「保協」上任會長兼大灣區委員會主席 李冠群先生致辭。

就著兩地關口開關事宜，主禮嘉賓「保協」大灣區委員會首席顧問譚耀宗先生表示：「大灣區是國家重點發展的一個區域，但因疫情令兩地交流受阻，因此在數日前已與新政府溝通，兩地關口有望於短期內放寬。」他補充，政府政策亦大力支持保險業界於大灣區發展，他說：「保協」本月份開始於國內提供辦事處以及售後服務中心，特別有助本地從業員於國內的發展。感恩「保協」持續關心社會，建立良好形象，凝聚各界力量。」

▲ 主禮嘉賓「保協」大灣區委員會首席顧問譚耀宗先生致辭。

今次活動「灣區未來 薈萃精英」，有幸邀請了三位擁有豐富內地營商經驗的演講嘉賓包括：劉仲恒先生、鄧智榮先生和王勃先生來分享灣區開拓之不同的訊息。望透過此活動讓有意開拓灣區的同業了解內地的中港醫療、法律、嶄新的「抄牌」，提升業界對大灣區的認識，以推動及幫助同業於灣區的發展。



「保協」於去年亦舉辦「2021保協大灣區日」，並成立「灣區薈萃」（The GBA Club）為有意開拓灣區市場的同業或會員提供區內資訊。而今年「灣區薈萃」舉辦首個交流活動「灣區未來 薈萃精英」，邀請保險業界及不同行業之翹楚進行交流及溝通，以幫助香港保險從業員朝著大灣區的市場進發。



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http://dc.luahk.org



(特約)