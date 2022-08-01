【異動｜汽車股】吉利逆市大升一成　極氪7月交付5022輛創新高　國常會重申延長免徵新能源汽車購置稅

▲ 【異動｜汽車股】國常會重申延長免徵新能源汽車購置稅、放寬購車限制 吉利逆市大升

國務院常務會議上周五結束後宣布多項擴需求舉措，當中提及除個別地區外，限購地區要增加汽車指標數量、放寬購車資格限制，並且延長免徵新能源汽車購置稅。汽車股今早逆市大升，吉利汽車 （00175） 升逾一成，暫報17.1元，即市成交逾20億元。

長城汽車 （02333） 升8%，廣汽集團 （02238） 升3%。

純新能源汽車股方面，比亞迪 （01211） 升3%，蔚來 （09866） 升11%、小鵬汽車 （09868） 和理想汽車 （02015） 升7%。

除了受惠國策方面，吉利汽車旗下高檔電動車品牌「極氪」宣布，7月交付5022輛「極氪001」，按月增16.7%，交付 量創歷史單月新高， 累計交付30,039輛。另外，極氪001上月大訂訂單再次破萬，平均定單金額逾33.5萬元人民幣。

極氪7月建店新增16家，而自建充電站共新增10城48站，全中國佈局已突破60個城市，累計上線全國62個城市共390個站（不含專用場站），其中，青島、海口、徐州、洛陽、惠州等城市首站上線。

【開市追揸沽】步入8月業績期 滙控、科技股績前策略一覽

相關文章：

【電動車】蔚來擬攻平價車市場 據報推第三品牌、價格或低至10萬元人幣 股價彈3%

編輯：麥德銘