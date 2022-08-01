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【異動｜汽車股】吉利尾市大升13%、極氪7月交付創新高　國常會：延長免徵新能源汽車購置稅

股市 15:48 2022/08/01

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【異動｜汽車股】國常會重申延長免徵新能源汽車購置稅、放寬購車限制　吉利逆市大升

國務院常務會議上周五結束後宣布多項擴需求舉措，當中提及除個別地區外，限購地區要增加汽車指標數量、放寬購車資格限制，並且延長免徵新能源汽車購置稅，而有關新能源汽車購置稅免稅措施原先在今年底結束。汽車股今日逆市大升，吉利汽車 （00175） 升逾一成，尾市升幅擴大至13%，報17.54元，即市成交逾27億元。

長城汽車 （02333） 升10%，廣汽集團 （02238） 升4%。

純新能源汽車股方面，比亞迪 （01211） 升4%，蔚來 （09866） 升10%、小鵬汽車 （09868） 和理想汽車 （02015） 升7%。

吉利：極氪上月交付5022輛極氪001

除了受惠國策，吉利汽車旗下高檔電動車品牌「極氪」宣布，7月交付5022輛「極氪001」，按月增16.7%，交付量創歷史單月新高，累計交付30,039輛。另外，極氪001上月大訂訂單再次破萬，平均定單金額逾33.5萬元人民幣。

極氪7月建店新增16家，而自建充電站共新增10城48站，全中國佈局已突破60個城市，累計上線全國62個城市共390個站（不含專用場站），其中，青島、海口、徐州、洛陽、惠州等城市首站上線。

【開市追揸沽】步入8月業績期 滙控、科技股績前策略一覽

相關文章：

【電動車】蔚來擬攻平價車市場　據報推第三品牌、價格或低至10萬元人幣　股價彈3%

編輯：麥德銘

港股 汽車股 吉利汽車（00175） 比亞迪股份（01211） 理想汽車—W（02015） 小鵬汽車－W（09868） 蔚來－SW（09866） 長城汽車（02333） 廣汽集團（02238）
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