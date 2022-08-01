新西蘭全面重開邊境 睽違逾2年

新冠肺炎疫情全球大流行後多國緊鎖邊境，直接近來才更多國家及地區開放外國旅客入境。新西蘭周一（1日）重新全面開放邊境，為2020年3月以來首次。前往當地旅客需要接種兩針，但不需強制隔離。

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新西蘭二月公布的解封路線圖於周一屆滿，邊境重新對外開放。需要簽證的學生及外國旅客可再次入境新西蘭外，當地亦允許外國郵輪及私人遊艇重新在新西蘭的碼頭停泊。

總理阿德恩（Jacinda Ardern）周一出席中國商業會議時表示，自2月以來逐步及小心地解封，新西蘭在與全球其他國家繼續學習與病毒共存的同時，不斷保護民眾安全，並稱今次是重大時刻。

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旅遊部長（Stuart Nash）指郵輪回歸有助恢復旅遊業，稱多數郵輪於10月至明年4月來訪新西蘭，加上夏天是當地旅遊旺季，重開邊境措施將全面復甦旅遊業。

新西蘭自2月起封行解封時間表，逐步開放邊境。現時入境當地的旅客需要完成兩劑疫苗接種，抵達後必須接受兩次檢測，但不需要強制隔離。

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責任編輯：吳漢培