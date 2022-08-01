【騰訊700】騰訊跌逾2%失守300元大關　尾市4000個買盤排隊300元撈底U盤遭沖散

▲ 【騰訊700】騰訊跌近2%下試300元 3000個買盤排隊300元撈底

港股低開倒升，惟科技股個別發展，其中ATM的騰訊 （00700） 股價下試300元心理關口。投資者排隊撈底博反彈，尾市時更於騰訊300元的價位排出4000個買盤。騰訊最終U盤跌穿300元，收報299.6元，跌2.4%，成交120.8億元。

早上10時17分，騰訊於300元的價位，合共排出2500個買盤，涉95.9萬股或2.88億元。

截至早上10時40分，騰訊300元價位的買盤增加至3000個，涉110萬股或3.3億元。

下午3時43分，騰訊300元的買盤增至4000個，涉140萬股或4.2億元，另於301元排出1100個買盤，涉33.2萬股。

自主要股東Naspers公布將無上限、長期、有序地出售所持有的騰訊股份，騰訊於6月27日高見400.2元後回落反覆向下，股價累跌近25%。

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責任編輯︰梁浩碩

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