▲ 【中國經濟】中證監易會滿：進一步提升香港市場承接境內企業上市能力 深化滬深港通機制

中證監主席易會滿於《求是》發文，表示要努力建設中國特色現代資本市場、堅決防止「市場失靈」引發異常波動，並要 通過改革激發市場活力。他又指，將加強與香港市場的務實合作，深化滬深港通機制，進一步推動提升香港市場承接境內企業上市能力。

易會滿表示， 股市有漲有跌是規律，對正常的波動政府不宜也不應干預，不能花錢買指數；但不干預不是放任自流，必須始終堅持底線思維，堅決防止「市場失靈」引發異常波動。 這就要求守牢風險底線，把握好度。 同時也要認識到，資本市場的穩定不是守出來的，而是改出來的，必須保持定力，堅持通過改革激發市場活力，增強市場韌性和高質量發展的內生動力。

加強與香港市場合作 保持境外上市渠道暢通

文章又指，中證監將 加快推進企業境外上市備案製度落地，保持境外上市渠道暢通，支持各類企業依法依規赴境外上市，用好兩個市場、兩種資源。持續加強開放條件下監管能力建設，進一步完善跨境資金監測監管機制和風險應對預案。 同時，加強與香港市場的務實合作，深化滬深港通機制，進一步推動提升香港市場承接境內企業上市能力，支持香港鞏固國際金融中心地位，促進兩地市場協調發展。

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