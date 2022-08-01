【澳門疫情】澳門明日起解除禁止堂食等防疫措施　金沙彈高2%

▲ 【澳門疫情】澳門明日起解除禁止堂食等防疫措施 公共部門恢復正常運作

澳門新聞局公布，澳門行政長官今日頒佈批示，自明日（2日）起，解除關閉美容院、健身院、酒吧等場所以及餐飲場所不能堂食的措施。人員外出需佩戴口罩及在餐飲場所進食需出示三天內核酸採樣證明等要求，將透過衛生當局的指引作出。

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澳門已經連續九天沒有社區感染個案，且第十四輪全民核酸檢測結果皆為陰性，新型冠狀病毒傳播的風險大幅降低，今日《澳門特別行政區公報》頒佈第139/2022號行政長官批示，自2022年8月2日零時起，解除第102/2022號行政長官批示關閉電影院、戲院、室內遊樂場、遊戲機及電子遊戲室、網吧、桌球室、保齡球場、蒸汽浴室、按摩院、美容院、健身院、健康俱樂部、「卡拉OK」場所、酒吧、夜總會、的士高、舞廳、歌舞廳、理髮店及向公眾開放的泳池，以及餐廳、飲料及飲食場所只能提供外賣不能堂食的措施。

另外，行政公職局於今日向所有公共部門發出傳閱公函，公共部門亦從明日起恢復正常運作。

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