【開市追揸沽】步入8月業績期 滙豐、科技股績前策略一覽（附Time code）

港股未有上演「五窮六絕七翻身」，7月恒指明顯轉弱，踏入8月業續期，港股有沒有炒作？滙豐 （00005） 、科技股業績怎預示？績前策略如何？獨立股評人譚智樂（Arnold）今早9時於《開市追揸沽》為你評市論股。

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00：20 - 港股今日焦點速覽

02：47 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

04：16 - 亞太股市早段市況速報

05：50 - 美股未經歷大跌仍未見底

08：48 - 美股似去年第三、四季 氣氛好但隨時急跌

09：41 - 留意美國能否處理經濟衰退

10：35 - 美股未必大跌 捱至第四季或下年初大跌

10：55 - 利率見頂時經濟狀況會較脆弱

11：17 - 市場料9月仍會加半厘息 利率升多100點子才見頂

11：55 - 美股現水平博反彈值博率低

12：04 - 港股上日市況速覽+北水盤路

13：42 - 港股未上演「五窮六絕七翻生」

16：05 - 港股過去2個月升勢太樂觀 現時打回原形

16：55 - 港股失250天線、見死亡交叉

17：50 - 憂港股再有第二輪恐慌性拋售 守不穩20500點沒期望

18：30 - 業績期最怕過去過份樂觀

19：01 - 如跌穿兩萬點無謂再估底 要小心保命

21：33 - 阿里巴巴 （09988） 已見恐慌性拋售 可分注吸納撈貨

22：50 - 用平均成本法及時間撼贏阿里巴巴 （09988） 長線睇2-7年

23：47 - 阿里巴巴 （09988） 跌穿80元可於低位執平貨 短線跌穿100元已需要走

24：52 - 港股開市前市況速報

27：52 - 滙豐 （00005） 績前不值博 憂派息失控

28：40 - 加息周期銀行股未必抵炒

29：40 - 銀行股短線或拖累大市 不宜沾手

30：15 - 滙豐 （00005） 可造淡？

31：20 - 港股開市初段市況速報

31：50 - ET一周開倉：華潤電力 （00836） 、中海外 （00688） 、Alphabet（GOOG.US）

38：26 - 港股開市初段市況速報

39：07 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 、比亞迪 （01211） 可造淡？目標位？

43：17 - 觀眾問股：騰訊 （00700） VS 網易 （09999） 想中線持有邊隻股票較好？幾錢可買入？ 上望位、止蝕位？

45：46 - 觀眾問股：長揸盈富基金 （02800） 抑或美國標普ETF？

48：11 - 觀眾問股：友邦 （01299） 現價可入市？買入價81元支持位會在哪？需要溝貨嗎？

50：46 - 觀眾問股：協鑫科技 （03800） 可否入市？

52：11 - 觀眾問股：渣打 （02888） 55.7元買入短線點睇？

53：35 - 觀眾問股：華潤電力 （00836） 幾錢可買入？

56：20 - 觀眾問股：李寧 （02331） 咩位可以買入？

57：12 - 觀眾問股：和記電訊 （00215） 1.6元有貨點算？

59：57 - 觀眾問股：快狗打車 （02246） 持貨應不應賣出？

1：01：07 - 觀眾問股：美蘭空港 （00357） 現價可入嗎？

1：02：42 - 港股開市初段市況速報

1：03：04 - 消息股：豐盛控股 （00607） 、潤地 （01109） 、華潤萬象生活 （01209） 、海倫司 （09869） 、和記電訊 （00215） 、金科服務 （09666）

1：05：40 - 銀行股速報：滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 、恒生 （00011） 、中銀香港 （02388）

1：06：08 - 觀眾問股：港交所 （00388） 現在是入市時機嗎？

1：08：22 - 內地財新PMI速報

1：09：14 - 內地財新PMI解讀 更關注內房恐慌性拋售抑或有債務問題

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