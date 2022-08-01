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【開市追揸沽】步入8月業績期 滙豐、科技股績前策略一覽（歡迎觀眾問股）

股市 08:55 2022/08/01

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港股未有上演「五窮六絕七翻身」，7月恒指明顯轉弱，踏入8月業續期，港股有沒有炒作？滙豐、科技股業績怎預示？績前策略如何？獨立股評人譚智樂（Arnold）今早9時於《開市追揸沽》為你評市論股。

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。
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【開市追揸沽】步入8月業績期 滙豐、科技股績前策略一覽(歡迎觀眾問股）

欄名 : 開市追揸沽

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