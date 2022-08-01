【開市追揸沽】步入8月業績期 滙豐、科技股績前策略一覽（歡迎觀眾問股） 股市 08:55 2022/08/01 分享： 分享： 港股未有上演「五窮六絕七翻身」，7月恒指明顯轉弱，踏入8月業續期，港股有沒有炒作？滙豐、科技股業績怎預示？績前策略如何？獨立股評人譚智樂（Arnold）今早9時於《開市追揸沽》為你評市論股。 有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。 立即登入→財經台 ▲ 【開市追揸沽】步入8月業績期 滙豐、科技股績前策略一覽(歡迎觀眾問股） 欄名 : 開市追揸沽 最新專欄文章 更多 【開市追揸沽】美國加息幾多厘 本港隨時加P樓價點睇？（附time code） 2022/07/25 【開市追揸沽】美國加息幾多厘 本港隨時加P樓價點睇？（附time code） 【開市追揸沽】內地GDP遜預期 爛尾樓風波點收科？（附Time code） 2022/07/18 【開市追揸沽】內地GDP遜預期 爛尾樓風波點收科？（附Time code） 【開市追揸沽】環球聚焦美國CPI出爐 澳門全面封賭場影響多大？（附time code） 2022/07/11 【開市追揸沽】環球聚焦美國CPI出爐 澳門全面封賭場影響多大？（附time code） 【開市追揸沽】下半年資產配置策略 汽車股跑贏大市？（附time code） 2022/07/04 【開市追揸沽】下半年資產配置策略 汽車股跑贏大市？（附time code） 【開市追揸沽】港股下半年策略部署 恒指目標+執倉貼士（附time code） 2022/06/27 【開市追揸沽】港股下半年策略部署 恒指目標+執倉貼士（附time code） 港股 美股 股票 恒生指數 滙豐控股（00005）