【港股市況】阿里巴巴跌逾5%　恒生指數低開129點試下二萬關　滙豐績前跌0.3%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

阿里巴巴 （09988） 被SEC列入「預定摘牌名單」，股價跌逾5%，恒生指數開報20026點，跌129點。恒生科技指數跌0.6%，報4303點。阿里巴巴 （09988） 跌逾5%；騰訊 （00700） 跌逾1%；美團 （03690） 逆市升0.6%；滙豐 （00005） 今放榜，績前跌0.3%。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：38】造車新勢力逆市升，小鵬汽車 （09868） 升近4%；蔚來 （09866） 升逾2%；理想汽車 （02015） 升逾1%

【09：35】ATMXJ個別發展，阿里巴巴 （09988） 早段跌4%，騰訊 （00700） 、小米 （01810） 跌逾1%；美團 （03690） 升0.5%；京東 （09618） 升0.4%。

【09：33】華潤萬象 （01209） 發盈喜，截至6月底止6個月溢利將按年增加約25%至30%，股價逆市升3%，高見35元。

【09：32】李寧 （02331） 委任趙東升為副總裁及首席財務官，股價早段升近2%，高見64.75元。

【09：30】港股開市後跌穿20000點，報1992點，跌174點。

【09：28】澳門明解除禁止堂食等防疫措施，銀娛 （00027） 逆市升1%；金沙 （01928） 升近2%。

【09：27】金科服務 （09666） 跌逾8%，開報14.36元破底。金科服務發公告指，冀更新與母企金科股份（深：000656）持續關連交易，並計劃貸款15億元人民幣予金科股份，年息率為8.6厘。

【內房危機】金科服務擬向母企金科股份貸款15億元人幣、年息率8.6厘 8.18 舉行股東大會決議

【09：27】和記電訊 （00215） 績後挫逾11%。和電上半年轉為虧損約9600萬元，去年同期則錄得盈利3100萬元，EBITDA（息稅、折舊及攤銷前盈利）按年跌7%至6.95億元。

【業績︱電訊股】和記電訊上半年轉蝕9600萬 中期息2.28仙

【09：22】恒生指數開報20026點，跌129點。恒生科技指數跌0.6%，報4303點。阿里巴巴 （09988） 跌逾5%；騰訊 （00700） 跌逾1%；美團 （03690） 逆市升0.6%；滙豐 （00005） 績前跌0.3%。

【09：20】【澳門疫情】澳門明日起解除禁止堂食等防疫措施 公共部門恢復正常運作

【09：13】期指開報19946點，跌148點或0.7%。

【09：04】十方控股 （01831） 開市前宣布短暫停牌。

【09：02】【MPF】積金局要求受託人向成員提供8頁紙內資料 兼統一技術用語為淺白用語

【08：57】大灣區聚變力量 （01189） 、宏基集團 （01718） 今早復牌。

【08：43】恒指黑期跌171點，報19978點；道指期貨跌116點，報32709點。

【08：37】【盈喜盈警】華潤萬象料上半年溢利增加約25%至30% 一文看清企業數據（不斷更新）

【08：21】【財富縮水】碧桂園楊惠妍失落亞洲最富有女性頭銜 新晉亞洲女首富是何人？

【08：14】阿里巴巴 （09988） 日前被美國證券交易委員會（SEC）列入「預定摘牌名單」，阿里巴巴表示，將繼續留意市場動態，遵守適用的法律法規，並努力保持阿里巴巴同時在紐交所和香港聯交所的兩地上市地位。

【阿里巴巴9988】阿里巴巴︰遵守適用法律法規、努力保持紐交所、港交所兩地上市地位 日前遭列入「預定摘牌名單」

【中美金融戰】阿里巴巴被SEC列入「預定摘牌名單」 美股價跌11%

【07：48】【防疫措施】李家超︰快將宣布縮短入境檢疫天數 海外內地通關都要做、沒有優先次序互不排斥

【07：45】【體育用品股】李寧委任趙東升為公司副總裁及首席財務官 即日起生效

【07：45】【HSBC滙豐】滙豐中午公布業績 大行料中期息增14%至每股8美仙、年內無望進一步回購

【07：45】港股ADR收報20014點，跌142點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報49.3元，較港收市價低0.1元或0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報303.47元，較港收市價低3.33元或1.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報87.69元，較港收市價低5.41元或5.8%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股上周五上揚，美國6月PCE物價指數按年升6.8%創40年最高，符預期，核心PCE物價指數按年升4.8%，高過預期4.7%，美債息午後急回，10年期債息跌至2.65厘，美滙指數跌0.5%至105.82，利好股市反彈， 蘋果與亞馬遜季績強勁，推動科技股攀升。道指漲315點，漲幅為0.97%，報32845點；納指漲228點，漲幅為1.88%，報12390點；標普500指數漲57點，漲幅為1.42%，報4130點。全個星期計， 道指累升3%，納指及標指則累升4%。

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責任編輯︰梁浩碩