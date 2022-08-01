【港股市況】滙豐績勝預期　恒生指數半日跌65點　阿里巴巴跌逾2%　車股造好吉利升近一成（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股半日偏軟，恒生指數開報20026點，跌129點，早段曾失20000點，其後跌幅收窄，恒生指數半日跌65點，報20091點，成交644億元。恒生科技指數升0.2%，報4339點。阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；美團 （03690） 逆市升逾2%；滙豐 （00005） 績前跌0.6%；車股造好，吉利 （0175） 升近10%；比亞迪 （01211） 升逾3%。

財經日誌︰

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分析文章︰

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即市走勢︰

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【12：13】【業績│銀行股】恒生上半年純利減少46%、內房再融資風險增 第二次中期息降36%至0.7元

【12：03】【HSBC滙豐業績】滙豐第二季稅前多賺28% 中期息每股9美仙 勝預期

【12：00】恒生指數半日跌65點，報20091點，成交644億元。恒生科技指數升0.2%，報4339點。阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；美團 （03690） 逆市升逾2%；滙豐 （00005） 績前跌0.6%；車股造好，吉利 （0175） 升近10%；比亞迪 （01211） 升逾3%。

【11：57】將於中午公布業績的滙豐 （00005） ，最新跌0.6%，報49.1元。

【11：49】蔚來 （09866） 短綫抽升，曾升逾一成高見166.8元，最新升9%，報163.9元。

【11：45】港股中午收市前，跌約40點報20115點；科指升0.5%，報4353點。

【11：38】美團 （03690） 升幅擴至近3%，高見181.5元。

【11：33】內地股市半日向上，上證升0.2%；深證升1.1%；創業板指升2%。

【11：23】港交所 （00388） 升幅擴大至逾1%，高見364.2元。

【11：21】美團 （03690） 升逾2%；京東 （09618） 升逾1%；小米 （01810） 亦轉升0.2%。另一方面，阿里巴巴 （09988） 跌近2%；騰訊 （00700） 跌1%。

【11：18】恒指最新跌32點，報20123點。科指率先轉升0.5%，報4355點。

【11：13】力勁 （00558） 跌逾17%，低見11.14元。

【11：08】滙豐 （00005） 跌幅略收窄至0.8%，報49元；恒生 （00011） 股價亦跌逾0.8%，報125.4元。

【11：06】港交所 （00388） 逆市升近1%，高見363.2元。

【11：03】吉利 （00175） 最新升逾12%，高見17.5元；比亞迪 （01211） 升逾3%，高見296.6元。另外，長汽 （02333） 升近8%；廣汽 （02238） 升逾2%。

【11：02】阿里巴巴 （09988） 跌幅進一步收窄至2%內，騰訊 （00700） 跌逾1%；美團 （03690） 升逾2%。

【10：59】恒指跌幅收窄至100點內，報20071點，跌85點。

【10：57】【異動｜汽車股】國常會重申延長免徵新能源汽車購置稅、放寬購車限制 吉利逆市大升一成

【10：55】大市跌幅收窄至約120點，報20035點；科指跌0.4%，報4314點。

【10：53】手機孖寶個別發展，舜宇 （02382） 逆市升逾3%，高見109.5元；瑞聲 （02018） 跌逾4%，破底低見14.26元。

【10：51】泡泡瑪特 （09992） 破底低見17.5元後，股價反彈倒升近2%，高見18.58元。

【10：48】吉利 （00175） 愈升愈有，最新升近一成，高見17元。

【10：47】阿里巴巴 （09988） 跌幅收窄至約2.5%；騰訊 （00700） 跌逾1%；美團 （03690） 升0.2%。

【10：46】金科服務 （09666） 最新跌逾33%，破底低見10.34元，成交近3億元。

【10：45】青啤 （00168） 升幅擴至8%，破頂高見83.5元；百威亞太 （01876） 升5%；潤啤 （00291） 升逾2%。

【10：34】恒指最新跌189點，報19967點；科指跌近1%，報4287點。

【10：30】【電動車】蔚來擬攻平價車市場 據報推第三品牌、價格或低至10萬元人幣 股價彈3%

【10：28】汽車股升幅擴大，吉利 （00175） 最新升逾8%，高見16.84元；比亞迪 （01211） 升逾2%，高見292.6元。

【10：27】【騰訊700】騰訊跌近2%下試300元 逾2000個買盤排隊300元撈底

【10：18】【中國經濟】中證監易會滿：進一步提升香港市場承接境內企業上市能力 深化滬深港通機制

【10：10】電力股向下，中國電力 （02380） 跌逾5%；潤電 （00836） 跌逾3%；龍源電力 （00916） 跌逾2%破底低見12.2元。

【10：08】恒指跌幅再擴至200點，報19955點，跌201點；科指跌1.2%，報4279點。

【10：05】金科服務 （09666） 曾挫逾3成，破底低見10.5元，最新跌逾28%；碧桂園服務 （06098） 跌一成，破底低見15.48元。

【10：03】吉利 （00175） 最新升逾5%；比亞迪 （01211） 升近2%。長汽 （02333） 升逾2%；廣汽 （02238） 跌幅收窄，最新無升跌。

【10：02】港交所 （00388） 逆市靠穩，升0.3%高見360.6元。

【09：57】大市跌幅略收窄至150點，報20005點，於二萬關爭持。科指跌0.9%，報4294點。

【09：56】內房股未止跌，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 跌逾1%；碧桂園 （02007） 跌逾4%，破底低見2.88元；雅居樂 （03383） 跌逾2%。

【內房危機】百強房企7月銷售按月跌逾28% 千億房企減半至10家

【09：55】浙江世寶 （01057） 逆市升逾12%，高見2.18元。

【09：53】比亞迪 （01211） 股價逆市升逾1%；吉利 （00175） 升近3%；長汽 （02333） 升0.3%；廣汽 （02238） 則跌0.7%。

【09：51】滙豐 （00005） 跌幅擴大至逾1%，低見48.7元。

【09：50】金科服務 （09666） 最新挫逾28%，破底低見11.12元，成交1.1億元。

【09：49】研祥智能 （02308） 股價逆市升逾34%，破頂高見1.68元，成交900萬元。

【09：47】中國7月財新製造業PMI為50.4，前值為51.7。

【09：47】電盈 （00008） 續跌逾1%，低見4.12元；中建富通 （00138） 乾升3%，高見0.195元，僅涉1宗成交；ITP （08446） 升半成。

【09：44】碧桂園服務 （06098） 挫近一成，破底低見15.66元。

【09：43】啤酒股逆市造好，其中青啤 （00168） 升半成；潤啤 （00291） 升逾1%；百威亞太 （01876） 升3%。

【09：42】阿里巴巴 （09988） 跌幅略收窄至4%內，報89.45元。

【09：41】港股最新跌逾200點，報19913點，跌243點。科指跌1.7%，報4258點。

【09：40】渣打 （02888） 股價跌逾3%，低見54.15元。滙豐 （00005） 跌0.6%；恒生 （00011） 、東亞 （00023） 跌0.4%；中銀香港 （02388） 跌1%。

【09：39】金科服務 （09666） 最新挫2成，破底低見11.96元。

【09：38】造車新勢力逆市升，小鵬汽車 （09868） 升近4%；蔚來 （09866） 升逾2%；理想汽車 （02015） 升逾1%

【09：35】ATMXJ個別發展，阿里巴巴 （09988） 早段跌4%，騰訊 （00700） 、小米 （01810） 跌逾1%；美團 （03690） 升0.5%；京東 （09618） 升0.4%。

【09：33】華潤萬象 （01209） 發盈喜，截至6月底止6個月溢利將按年增加約25%至30%，股價逆市升3%，高見35元。

【09：32】李寧 （02331） 委任趙東升為副總裁及首席財務官，股價早段升近2%，高見64.75元。

【09：30】港股開市後跌穿20000點，報1992點，跌174點。

【09：28】澳門明解除禁止堂食等防疫措施，銀娛 （00027） 逆市升1%；金沙 （01928） 升近2%。

【09：27】金科服務 （09666） 跌逾8%，開報14.36元破底。金科服務發公告指，冀更新與母企金科股份（深：000656）持續關連交易，並計劃貸款15億元人民幣予金科股份，年息率為8.6厘。

【內房危機】金科服務擬向母企金科股份貸款15億元人幣、年息率8.6厘 8.18 舉行股東大會決議

【09：27】和記電訊 （00215） 績後挫逾11%。和電上半年轉為虧損約9600萬元，去年同期則錄得盈利3100萬元，EBITDA（息稅、折舊及攤銷前盈利）按年跌7%至6.95億元。

【業績︱電訊股】和記電訊上半年轉蝕9600萬 中期息2.28仙

【09：22】恒生指數開報20026點，跌129點。恒生科技指數跌0.6%，報4303點。阿里巴巴 （09988） 跌逾5%；騰訊 （00700） 跌逾1%；美團 （03690） 逆市升0.6%；滙豐 （00005） 績前跌0.3%。

【09：20】【澳門疫情】澳門明日起解除禁止堂食等防疫措施 公共部門恢復正常運作

【09：13】期指開報19946點，跌148點或0.7%。

【09：04】十方控股 （01831） 開市前宣布短暫停牌。

【09：02】【MPF】積金局要求受託人向成員提供8頁紙內資料 兼統一技術用語為淺白用語

【08：57】大灣區聚變力量 （01189） 、宏基集團 （01718） 今早復牌。

【08：43】恒指黑期跌171點，報19978點；道指期貨跌116點，報32709點。

【08：37】【盈喜盈警】華潤萬象料上半年溢利增加約25%至30% 一文看清企業數據（不斷更新）

【08：21】【財富縮水】碧桂園楊惠妍失落亞洲最富有女性頭銜 新晉亞洲女首富是何人？

【08：14】阿里巴巴 （09988） 日前被美國證券交易委員會（SEC）列入「預定摘牌名單」，阿里巴巴表示，將繼續留意市場動態，遵守適用的法律法規，並努力保持阿里巴巴同時在紐交所和香港聯交所的兩地上市地位。

【阿里巴巴9988】阿里巴巴︰遵守適用法律法規、努力保持紐交所、港交所兩地上市地位 日前遭列入「預定摘牌名單」

【中美金融戰】阿里巴巴被SEC列入「預定摘牌名單」 美股價跌11%

【07：48】【防疫措施】李家超︰快將宣布縮短入境檢疫天數 海外內地通關都要做、沒有優先次序互不排斥

【07：45】【體育用品股】李寧委任趙東升為公司副總裁及首席財務官 即日起生效

【07：45】【HSBC滙豐】滙豐中午公布業績 大行料中期息增14%至每股8美仙、年內無望進一步回購

【07：45】港股ADR收報20014點，跌142點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報49.3元，較港收市價低0.1元或0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報303.47元，較港收市價低3.33元或1.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報87.69元，較港收市價低5.41元或5.8%。

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【07：30】美股上周五上揚，美國6月PCE物價指數按年升6.8%創40年最高，符預期，核心PCE物價指數按年升4.8%，高過預期4.7%，美債息午後急回，10年期債息跌至2.65厘，美滙指數跌0.5%至105.82，利好股市反彈， 蘋果與亞馬遜季績強勁，推動科技股攀升。道指漲315點，漲幅為0.97%，報32845點；納指漲228點，漲幅為1.88%，報12390點；標普500指數漲57點，漲幅為1.42%，報4130點。全個星期計， 道指累升3%，納指及標指則累升4%。

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責任編輯︰梁浩碩