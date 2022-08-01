【內房危機】潤地轉跌1%　向經營困難租戶最多減免不超過6個月租金　料涉資最多25億人幣、佔去年度收入約1%

▲ 【內房危機】潤地向經營困難租戶最多減免不超過6個月租金 料涉資最多25億人幣、佔去年度收入約1%

潤地 （01109） 向經歷經營困難的租戶提供租金減免計劃，視乎租戶的情況而將最多減免不超過6個月租金。集團估計，所提供的租金減免總額介乎約22億元至25億元人民幣，佔去年度的經營收入約1%。

潤地先高開1.2%其後轉跌1%，報32.4元。

集團表示，此舉為維持長期友好的合作關係，在艱難時刻與租戶共克時艱，該計劃以幫助符合條件的租戶減輕其經營困難及負擔。

根據該計劃，租戶租賃的物業租金將在2022年內獲不超過6個月期間的減免，取決於物業的所在地點、當地政策、租戶所屬行業及租戶的情況。物業包括購物中心、寫字樓、體育中心以及其他商用物業。根據初步估計，集團提供的租金減免總額介乎約22億元人民幣至25億元人民幣（ 兩者均含增值稅 ），佔公司截至去年度的經營收入約1%。

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編輯：姚卓然