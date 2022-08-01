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【GOOG】Google CEO︰員工須提高生產力及專注力　應對不確定經濟環境

股市 08:32 2022/08/01

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【GOOG】Google CEO︰員工須提高生產力及專注力　應對不確定經濟環境

Google母企Alphabet（美：GOOG）行政總裁Sundar Pichai據報提出一項名為Simplicity Sprint的新項目，旨在提高17.4萬名員工的效率及專注度，以應對不確定經濟環境。

報道指，Sundar Pichai表示，公司正面臨一個充滿挑戰的宏觀環境，未來還有更多的不確定性，而令人憂慮的是公司整體生產力並沒有達到所擁有員工人數所需要的水平。Sundar Pichai稱，將在8月15日之前通過一項內部調查開放讓員工分享想法，就提升效率及專注度問題徵求意見。

此前，公司公布季度業績，連續第二個季度的收益及收入低於預期，收入增長從一年前的62%放緩至13%。財務總監Ruth Porat表示，預計一些挑戰將在短期內繼續存在。

至於Sundar Pichai此前據報向員工發送內部電子郵件，為面對潛在的經濟衰退，Google計劃在今年內會放慢招聘計劃。

【美股焦點】Alphabet第二季業績遜預期、廣告收入緩解市場憂慮

【GOOG】Google擬年內放緩招聘計劃　以面對潛在經濟衰退

責任編輯︰梁浩碩

美股 Google Alphabet Alphabet（美：GOOG）
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