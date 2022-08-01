▲ 【財富縮水】碧桂園楊惠妍失落亞洲最富有女性頭銜 新晉亞洲女首富是何人？

碧桂園 （02007） 聯席主席、集團創辦人楊國強的二女兒楊惠妍今年財富遭「腰斬」，上周五縮水至110億美元，失去亞洲最富有女性的頭銜，並被印度的Savitri Jindal超越，其財富達到了113億美元。

楊惠妍在過去五年中，她一直是亞洲最富有的女性，可是今年遇上內房危機，碧桂園及碧桂園服務股價累跌約55%及62%，上周五縮水至110億美元，年初至今大跌53.5%。同時又遭恒力石化（滬：600346）董事長范紅衛以約113億美元的財富超越。

現年72歲的Jindal是印度最富有的女性，在印度約14億人口中財富排名第10位。在她的丈夫、創始人OP Jindal於2005年因直升機墜毀身亡後不久，她成為了Jindal Group的董事長。該公司生產鋼鐵，還經營水泥、能源和基礎設施業務。

不過，Jindal的資產淨值近年比較波動。在新冠疫情開始時，她的資產淨值在2020年4月降至32億美元，然後在2022年4月最高達到156億美元，因為俄羅斯入侵烏克蘭導致大宗商品價格飆升。



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編輯：姚卓然