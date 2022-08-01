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【阿里巴巴9988】阿里巴巴︰遵守適用法律法規、努力保持紐交所、港交所兩地上市地位　日前遭列入「預定摘牌名單」

股市 08:13 2022/08/01

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【阿里巴巴9988】阿里巴巴︰遵守適用法律法規、努力保持紐交所、港交所兩地上市地位　日前遭列入「預定摘牌名單」

阿里巴巴 （09988） 日前被美國證券交易委員會（SEC）列入「預定摘牌名單」，阿里巴巴表示，將繼續留意市場動態，遵守適用的法律法規，並努力保持阿里巴巴同時在紐交所和香港聯交所的兩地上市地位。

阿里巴巴被SEC列入「預定摘牌名單」 美股價跌11%，詳情請看︰【下一頁】

阿里巴巴表示，SEC的認定意味著，證交會認為美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）無法完全檢查或調查阿里巴巴在截至2022年3月31日止財年使用的註冊會計師事務所的審計底稿，今年成為阿里巴巴的第一個「未檢查」年度。

根據《外國公司問責法案》，若PCAOB連續三個「未檢查」年度無法對負責審計美國上市公司財務報表的註冊會計師事務所進行完全檢查或調查，該公司的證券將被證交會禁止在美國任何全國性證券交易所或在美國「場外交易」市場進行交易。

阿里巴巴此前公布，宣布尋求在港交所主要上市，完成後將在紐交所以及港交所兩地作雙重主要上市。

【阿里巴巴9988】阿里巴巴申請轉為香港主要上市、料年底完成　憧憬港股通解禁

【中美金融戰】美國SEC主席：中美必須很快達成審計協議　中概股除牌時間可能提前至2023年（第二版）

責任編輯︰梁浩碩

港股 美股 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴

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